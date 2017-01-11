Android Froyo, uzun süre boyunca en çok kullanılan Android sürümleri arasında kalmayı başarmıştı. Ancak bu direniş sona erdi ve Android 2.2 olarak da bilinen Froyo, aylık Android sürümleri dağılımında “Diğerleri” arasına katıldı.

Bu durum, Froyo yüklü Android cihazlarının oranının yüzde 0.1’in de altına inmiş olması anlamına geliyor. 20 Mayıs 2010’da yayınlanan sürümün bu kadar uzun bir süre boyunca varlığını sürdürmüş olması da ayrı bir başarı olarak nitelenebilir.

En yeni Android sürümü Nougat ise yolculuğunu oldukça yavaş adımlarla sürdürüyor. Android 7.0 ve 7.1 sürümlerinin yüklü olduğu cihazların oranı yüzde 0.7 seviyesinde seyrediyor. Ancak popüler akıllı telefonların güncellenmesi ve Nougat’nın yüklü olarak sunulduğu yeni telefonların piyasaya çıkışıyla birlikte bu oranın daha hızlı biçimde yükselmesi bekleniyor.

Android Froyo yerini Gingerbread’e bıraktı

Froyo’nun liste dışı kalmasıyla birlikte Android sürümleri dağılım listesinin en eski üyesi unvanı Gingerbread’e geçti. Hali hazırda Android cihazların yüzde 1’inde yüklü olan Gingerbread, bir süre daha bu unvanı koruyacak gibi görünüyor. Ancak Google’ın Gingerbread’in vedasını hızlandırmak adına minimum Android sürümü desteğini yukarıya çektiğini ve Gingerbread’i kapsam dışı bıraktığını hatırlatmakta fayda var.