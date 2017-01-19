2016 dünya tarihinin bilinen en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 2014 ve 2015’te sıcaklık rekoru kıran mavi gezegen, 2016’da rekorunu bir kez daha yeniledi. Geçtiğimiz yaz boyunca herkesin bir şekilde gözlemlediği bu durum, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) verileriyle doğrulandı.

NOAA’dan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl dünyanın ortalama sıcaklığı 14.82 santigrat derece oldu. Bu da 20. yüzyıl ortalamasına kıyasla 1 santigrat derecelik bir artış anlamına geliyor. Söz konusu rakam, geçtiğimiz yıl rekor olarak kaydedilen ortalama sıcaklığı da az farkla geride bırakıyor.

NOAA, yıllık küresel sıcaklık ortalaması rekorunun 21. yüzyılda 5 kez kırıldığına dikkat çekiyor. NASA ve Berkeley Dünya Yüzey Sıcaklığı projelerine ait veriler de NOAA’nın bulgularıyla örtüşüyor.

2016 dünya üzerinde iklim değişikliği etkisinin iyice hissedildiği yıl oldu

Söz konusu artış, iklim değişikliğinin etkilerinin artık bariz biçimde görüldüğü anlamına geliyor. Kuzey Buz Denizi ve Antarktika’daki buzul seviyesi bilinen en düşük noktaya geriledi. Afrika giderek yayılan kuraklığın etkisi altına girerken, Hindistan’da da ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Şu anda yaz mevsimini yaşayan Avustralya’da da Sydney’de gece 02:00’da sıcaklık 29 derece olarak kaydedildi. NOAA ve NASA bünyesinde görev yapan meteoroloji uzmanların söz konusu sıcaklık artışının 2017’de de devam etmesinin muhtemel göründüğünü belirtti.