Microsoft’un hatalarla dolu bilinen ve pek de iyi anılmayan işletim sistemi Windows Vista için verilen destek resmen sona erdi.

Yazılım devinin en popüler işletim sistemlerinden Windows XP’nin takipçisi olarak çıkarılan Vista, 2006 yılında çıkmış, ancak kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başaramamıştı. İşletim sistemi, kullanıcılar bir şeyler değiştirmek istediğinde sinir bozucu uyarılar gösteriyor, aynı zamanda kafa karıştırıcı bir kullanıcı arayüzü barındırıyordu. Buna bir de Microsoft’un “Aero” olarak adlandırdığı, üst üste binmiş şeffaf katmanlar barındıran tasarımı ekleyin.

En önemlisi, Vista bir RAM canavarı olarak hatırlanacak. İşletim sistemi RAM’in 500 MB ile 1 GB’lık bölümünü harcıyor, bu kadar bölüm gerçekten de sadece sistem süreçlerini çalıştırmak için kullanılıyordu. Bu da işletim sisteminin oyun oynama veya video düzenleme gibi görevleri yerine getirmesi için RAM’de fazla alan bırakmıyordu.

Windows Vista en sonunda 2009 sonlarına doğru Windows 7 tarafından kenara itilmişti. Daha sonra da Windows 8, Windows 8.1 ve en son olarak da Windows 10 işletim sistemi sürümleri çıkarılmıştı.