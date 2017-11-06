Windows 10’a ücretsiz yükseltme imkanı çok yakında bitiyor

Eğer hâlâ Windows 7 veya 8 kullanıyor ve Windows 10’a yükseltme işini sürekli erteliyorsanız, o zaman biraz acele etmeniz gerekiyor. Çünkü ücretsiz yükseltme fırsatı çok yakında sona eriyor.

Microsoft’un belirttiğine göre, en yeni işletim sistemine ücretsiz terfi imkanı çok yakında bitiyor. Bir yılı aşkın zamandır Windows 7 ve 8 kullanıcılarına Windows 10’a ücretsiz geçiş yapma fırsatı sunan Microsoft, geçtiğimiz temmuz sonunda bitmesi gereken süreyi uzattığını açıklamıştı. Şimdi de sürenin 31 Aralık 2017’de sona ereceği duyuruldu.

Aslında Microsoft ücretsiz Windows 10 yükseltme programını teknik olarak Temmuz 2016’da bitirmişti. Ancak Braille ekranları, ekran okuyucuları veya diğer yardımcı araçlar gibi erişilebilirlik özelliklerini kullananlar için süreyi uzatmıştı. Burada amaçlanan, kullanıcılara yakında gelecek erişilebilirlik işlevlerini edinmek için ek zaman sunmaktı. Ne var ki, bu şartlar altındaki kullanıcılar için de herhangi bir son tarih verilmemişti.

Bu demek oluyor ki, erişilebilirlik özelliklerini etkinleştirmiş Windows 7 veya 8.1 kullanıcıları şimdiye kadar Windows 10’a ücretsiz yükseltme imkanına sahipti. Ancak 31 Aralık sonrasında yardımcı teknoloji araçlarını kullananlar bile yükseltme imkanına sahip olamayacaklar.

Microsoft, Windows kullanıcılarına Windows 10’a geçiş için epey uzun zaman tanımıştı. Bununla birlikte bir yılı aşkın zamandır çıkan PC’lerde de Windows 10 yüklü olarak geliyor. Böylelikle Microsoft’un en son işletim sistemi platformu sağlam bir kullanıcı kitlesine ulaşmış oldu. Eğer hâlâ daha eski Windows sürümü kullanıyorsanız, acele etmenizde fayda var.