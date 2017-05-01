Microsoft’un Windows 10 Creators Update güncellemesiyle birlikte kişiler entegrasyonunu getirmesi bekleniyordu, ancak yazılım üreticisi bu özelliği bilinmeyen bir nedenden dolayı geciktirdi. Bu özelliğin ne zaman geleceğini merak etmekle birlikte, Microsoft’un en son Windows 10 ön izleme sürümü (16184) ile bu özelliği test ettiğini öğreniyoruz.

Kişiler özelliği sayesinde Windows 10 kullanıcıları kişileri görev çubuğuna sabitleyebiliyor, sohbet uygulamalarına ve sohbetlere kolaylıkla erişebiliyor. Bu, görev çubuğu arayüzüne getirilen büyük bir değişiklik olarak da nitelendirilebilir ve Microsoft’un 10 milyon Windows Insider kullanıcısından gelecek geri bildirimlere ve denemelere ihtiyaç var gibi görünüyor.

Yeni eklenecek kişiler özelliğinin yanı sıra, Microsoft Windows 10’un en iyi takvim ve e-posta özelliklerini Gmail kullanıcılarına da getiriyor. Böylelikle Google hesap kullanıcıları dahili Posta uygulamasını kullanarak Odaklanmış Posta Kutusunun önemli e-posta iletilerini diğerlerinden ön plana çıkarması imkanından yararlanabilecek. Takvim uygulaması da seyahat rezervasyonlarını ve kargo teslim detaylarını görme imkanı sağlayacak. Bu özellikler daha önce sadece Outlook.com ve Microsoft hesabı sahiplerine sunuluyordu. Ancak Microsoft şimdi bu işlevi Google’ın popüler e-posta servisini kullananları da kapsayacak şekilde genişletiyor.

Her zaman olduğu gibi, Windows 10’un ön izleme sürümlerine hızlı şekilde erişmek için hızlı döngü içinde yer alan bir Windows Insider test kullanıcısı olmanız gerekiyor. Microsoft bu son ön izleme sürümüyle ilgili bazı bilinen hususlara dikkat çekiyor ve şu anda Windows 10’un bir sonraki büyük güncellemesi olarak nitelendirilen sürümün erken test aşamalarında olduğuna dikkat çekiyor.

Microsoft’un bu ay içinde düzenleyeceği Build konferansında masaüstü işletim sisteminin gelecek sürümüyle birlikte getireceği yenilikleri sergilemesi bekleniyor. Söz konusu güncellemenin eylül ayında yayınlanacağı taahhüt ediliyor.