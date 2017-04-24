Geçtiğimiz şubat ayında Microsoft, Windows 10’un posta ve takvim uygulamalarını birkaç kullanışlı özellikle birlikte güncellemişti. Odaklanmış posta kutusu sadece önemli iletileri gösteriyor ve geri kalan her şeyi “Diğer” sekmesi altına koyuyor. Takvim uygulaması da seyahat rezervasyonlarını ve paket dağıtım detaylarını gösterme yeteneğine kavuşmuştu. Ancak o zamanlar bu özelliklerin hiçbirisi Google veya Gmail hesapları için çalışmıyordu, sadece Outlook.com ve Office 365 kullanıcıları için açıktı. Neyse ki, bu durum çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

Microsoft, Gmail desteğini önümüzdeki birkaç hafta içinde, geniş kullanıcı kitlesine sunmadan önce Windows Insider kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Erken erişim için seçilmiş olan kullanıcılar, başlamadan önce hesap ayarlarını güncellemelerini tavsiye eden bir bildirimi ekranda görecekler.

BU YENİLİĞİ ÖNCE WINDOWS INSIDER KULLANICILARI TEST EDECEK

Microsoft bu özelliğin çalışması için tüm e-posta, takvim ve kişi bilgilerinin birer kopyasını sunucuya alması gerektiğini söylüyor. Yeni yazılan veya silinen e-posta iletileri, yeni randevu kayıtlarının veya kişilerin eklenmesi gibi tüm değişiklikler Google’ın sunucularıyla eşzamanlanacak, böylelikle her şey güncel tutulacak.

Yazılım devi önümüzdeki birkaç hafta boyunca Gmail kullanıcılarının deneyimleri üzerinde ince ayarlamalar yapacak, daha sonra Odaklanmış Posta Kutusu ve rezervasyonlar ile kargo gönderileri için yardımcı özet kartlarını ilerleyen zamanlarda yayınlanacak bir güncellemeyle tüm Windows 10 kullanıcılarına sunacak.

Eğer Gmail kullanan bir Windows Insider kullanıcısıysanız ve bir şekilde yeni işlevleri test etmeyi kaçırdıysanız, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni bir anımsatma alacaksınız.