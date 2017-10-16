Windows 10’da Fluent Design değişiklikleri neler?

Microsoft bu yılın başlarında Fluent Design adını taşıyan tasarım dilini ilk kez göstermişti. Bu dil, gelecekte şirketin yazılımında meydana gelecek önemli değişikliklerin sözünü veriyordu.

Fluent Design’ın ilk halkasını yarın yayınlanacak Windows 10 Fall Creators Update güncellemesiyle birlikte görme fırsatını elde edeceğiz. Ancak Microsoft ilerleyen aylarda daha fazlasını sunmayı planlıyor. Mevcut değişikliklerin çoğu ise, bulanıklaştırma efektleri gibi, daha önce Windows Vista’da gördüğümüz türde hemen göze çarpmayan nitelik taşıyor.

Windows 10’a gelecek tüm tasarım değişiklikleri Microsoft’un yayınladığı yeni bir video sayesinde görülüyor. Bu değişikliklerin ne kadar ince ve algılanması güç olduğunu video sayesinde iyi bir şekilde anlamak mümkün oluyor. Bununla birlikte video, gelecek hakkında çok fazla ipucu da vermiyor.

Microsoft’un Fluent Design sistemi daha önceki Metro tasarım dilinin gerçek bir takipçisi olacak şekilde tasarlanıyor. Bunu Windows, iOS ve Android’deki tüm uygulamalar ve servislerde de göreceğiz. Microsoft, Fluent Design’da ışık, derinlik, hareket, materyal ve ölçekleme gibi unsurlara odaklanıyor. Animasyonlar tasarımın etkileşimler sırasında hareket ettiğine dair bir izlenimin oluşmasını sağlıyor.

Bir sonraki Windows 10 güncellemesinde, yani Redstone 4 kod adlı güncellemede daha fazla tasarım değişikliği görmeyi planlıyoruz. Microsoft, önümüzdeki mart ayında beklenen o güncelleme için daha şimdiden ilk özellikleri test etmeye başladı. En büyük yeniliklerden bir tanesi kullanıcıların gezinme alışkanlıklarını gören ve hatırlayan Cortana Collections olacak. Bunun yanı sıra uygulamaların Windows PC’leri, iOS ve Android cihazları genelinde birbirinin devamını sağlayan Timeline özelliği de geri dönecek.