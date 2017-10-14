Cortana Collections ile kullanıcı alışkanlıklarını hatırlayacak

Microsoft’un dijital asistanı Cortana, bundan böyle kullanıcıların beğendiği ve unutmayı istemediği kitapları, TV programlarını, filmleri, yemek tariflerini ve restoranları hatırlayacak. Cortana Collections adını taşıyan özellik, Windows 10 işletim sistemli cihaza yerleştirilmiş bir Pinterest panosu gibi işleyecek.

Cortana, bir alışveriş sitesindeki bir kitap sayfası gibi saklamaya değer içeriğe sahip olduğunu düşündüğü web sayfalarında ortaya çıkacak ve kullanıcılara içeriği saklamak için bir liste oluşturmayı, isteyip istemediğini soracak. Sayfanın favorilere eklenmesi ve bildirimin görmezden gelinmesi de seçenekler arasında olacak. Şirket özelliğin işleyişini yayınladığı bir videoyla gösterdi.

Microsoft tarafından özelliğin çıkışı nedeniyle yapılan açıklamada “Cortana daima öğreniyor. Bunun için Cortana’nın size yardım etmesine ve sizin için daha fazla şey yapmasına izin verin.” ifadeleri kullanıldı.

Cortana Collections takip edilmekten hoşlanmayanları rahatsız edebilir

Cortana Collections, dijital asistandan yardım almayı sorun etmeyenler ve bundan memnun olanlar için kullanışlı bir özellik gibi görünüyor. Ancak gizlilik konusunda hassas olanlar ve “izlenmekten” hoşlanmayanlar için bu özelliğin rahatsız edici olabileceği söylenebilir.