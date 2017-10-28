WhatsApp’ta gönderdiğiniz mesajları silebilirsiniz, nasıl?

Pişmanlık hayattaki en kötü duygulardan bir tanesi. “Keşke” ise en sevmediğimiz kelimelerden bir tanesi olsa gerek. Özellikle gönderdiğimiz bazı mesajlardan sonra bu duyguyu yaşıyor, bu kelimeyi zikrediyoruz. Neyse ki, WhatsApp şimdi pişmanlıklardan kurtulmak için bir fırsat tanıyor.

WhatsApp, bir kişiye gönderdiğiniz bir mesajı geri alma fırsatı sunuyor. Eğer yedi dakika içinde harekete geçerseniz, bir kişiye veya gruba gönderdiğiniz mesajı, karşı taraf görmeden silme fırsatına sahip olacaksınız. WhatsApp, yeni eklediği Sık Sorulan Sayfası kaydıyla gönderilen mesajların nasıl silineceğini anlatıyor.

Aslında WhatsApp gönderilen mesajı silme gibi bir özelliği sunuyordu, ancak bu özellik sadece göndereni kandıran nitelikteydi. Siz gönderdiğiniz bir mesajı silseniz bile, karşı taraf aynı mesajı görmeye devam ediyordu. Eğer sizin gönderdiğiniz bir mesajı karşı taraf da silmezse, o hâlde silinceye kadar görüntüleyebiliyor. Bu durum, bir mesajı yanlış kişiye göndermeniz veya mesajın hata içermesi durumunda probleme yol açabilir.

Şimdi bu özelliğin de tanımlaması net biçimde yapılıyor. Artık, “mesajları herkesten silme” gibi, açık şekilde anlaşılabilecek bir ad ile gönderilen bir mesajın silinmesi özelliği gösteriliyor.

WhatsApp mesajları gönderdikten sonra nasıl silinir?

Gönderilmiş bir mesajı herkesten silmek için, öncelikle gönderdiğiniz mesaj üstüne dokunarak basılı tutun. Daha sonra da açılan menüden Sil seçeneğini tercih edin. Birden fazla mesajı seçip topluca silebilirsiniz.

Eğer bir kişi sohbet oturumunu görüntülerse, sildiğiniz mesaj veya mesajların yerinde “Bu mesaj silinmiştir.” şeklinde bir bildirim görecek. Mesajları herkesten silmek için 7 dakika gibi bir süreniz bulunduğunu tekrar belirtelim.

WhatsApp’ın en son sürümünü yüklemelisiniz

WhatsApp’ın bu önemli yeniliği herkes için aynı anda sunulmuyor. Kademeli olarak dağıtıma çıkan bu özellikten yararlanmak için bir süre beklemeniz gerekebilir. Buna ek olarak, yeni özelliğin düzgün şekilde çalışabilmesi için her iki tarafta da WhatsApp’ın en son versiyonunun çalışıyor olması gerekiyor. Aksi takdirde sildiğinizi düşündüğünüz mesaj veya mesajlarınız karşı tarafta görüntülenmeye devam edebilir. Üstelik WhatsApp böyle bir durumda bildirimde de bulunmuyor.

Tabii ki, siz mesajınızı silseniz bile, siz mesajı silinceye kadar karşı tarafın ekran görüntüsünü alma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle, herhangi bir sıkıntıya neden olmamak için, Gönder düğmesine basmadan önce dikkatli olun ve iki kez düşünün.

WhatsApp’a bu özelliğin gelmesi birçok kullanıcının hoşuna gidecektir. Servisin bir süredir bu özelliği test ettiği biliniyordu.