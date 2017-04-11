Uber referandum günü İstanbulluları sandığa ücretsiz olarak taşıyacak

Dünyanın en popüler özel ulaşım servislerinden biri olan Uber, Türkiye’ye özgü kampanyalarına devam ediyor. Uber referandum gününde İstanbul’daki seçmenleri oy kullanacakları sandığa ücretsiz olarak taşıyacak.

Uber’in referandum kampanyası, 16 Nisan günü 05:00’da başlayacak ve saat 23:59’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında 30 TL’ye kadar iki adet yolculuk ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek. Kampanya, sadece UberXL araçlarıyla gerçekleştirilecek yolculuklarda geçerli olacak. Kampanyadan daha önce Uber’i hiç kullanamayanlar da faydalanabilecek.

Uber kullanıcılarının uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra yolculukları tamamlanmadan REFERANDUM promosyon kodunu hesaplarına tamamlamaları gerekiyor. Bu işlem, Uber uygulamasının “Ödeme” sekmesi üzerinden yapılabiliyor. Sekmede bulunan “Promosyon kodu ekle” butonuna tıklayıp kod girişi gerçekleştirildikten sonra bir UberXL aracı çağırıldığında indirim uygulanmış olacak.

Uber referandum kampanyasından önce de çeşitli fırsatlar sunmuştu

İstanbul gibi büyük ve trafiği zorlu bir şehirde insanların yurttaşlık görevlerini getirmesi için yardımcı olması, Uber’in İstanbul’daki kullanıcı tabanını büyütmesine katkı sağlayabilir. Şirket, daha önce de İstanbul’daki kullanıcılarına özel fırsatlar sunmuştu. Referandum kampanyasının ardından da bunlara yenilerinin eklenmesi şaşırtıcı olmayacaktır.