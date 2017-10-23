Twitter güvenlik kurallarını duyurmasının neden zaman aldığını açıkladı

Twitter uzun süredir platformunda taciz, şiddet ve kötü muameleyle mücadele ediyor. Ancak şirket bu mücadelede henüz aradığını bulabilmiş değil. Mikro blog servisinin yöneticileri, Twitter’ı daha güvenli bir yere dönüştürme konusunda gerekli adımları atmakta yavaş kaldıkları nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Twitter güvenlik konusundaki yeni kurallarını geçtiğimiz hafta itibarıyla duyururken, bu duyurunun gerçekleşmesinin neden zaman aldığı konusunda da bilgi verdi.

Mikro blog servisi, yeni kuralların oluşum sürecinde çevrimiçi davranış konusundaki yeni trendlerin detaylı biçimde incelenmesi gerektiğini belirtti. Şirket, milyonlarca tweet için geçerli olacak kuralların hazırlanmasında kullanılacak dilin beklentileri karşılamasının önemli olduğunu hatırlattı.

Yeni politikalarının taslağını oluşturan Twitter, ardından bu taslakları güven ve güvenlik konusundaki ortaklarıyla paylaştığını belirtti. Söz konusu ortaklar arasında insan ilişkileri, çocuk sömürüsü, aklı sağlığı ve siber kabadayılık gibi konular üzerinde uzmanlaşan sivil toplum kuruluşlarının da olduğu hatırlatıldı. Ardından dünyanın dört bir yanından veri toplamaya girişen şirket, kuralların farklı kültür ve sosyal bağlamlarda nasıl yorumlanacağı konusunda küresel perspektifler elde etmeye çalıştı. Danışma sürecinin tamamlanmasının ardından sıra kuralların testine geldi. Testlerin ardından Twitter değerlendirme ekibini yeni kurallar doğrultusunda eğitti.

Twitter güvenlik takvimini boykot çağrısının ardından açıkladı

Twitter güvenlik konusunda atacağı adımlar hakkında bilgi veren takvimi kullanıcıların boykot organize etmesinin ardından açıklamıştı. Söz konusu boykot, Twitter’ın destek veremediği nefret ve taciz kurbanlarıyla dayanışma için organize edilmişti.