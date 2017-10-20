Twitter güvenlik konusundaki yol haritasını resmen açıkladı

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in sözünü verdiği ve bazıları internete sızan yeni kurallarını sonunda resmi olarak açıkladı. Mikro blog servisi, “Güvenlik Takvimi” adını verdiği takvimde platformunu daha güvenli hâle getirmek için yapacağı değişiklikleri hayata geçireceği tarihleri duyurdu. Twitter güvenlik konusunda atacağı adımlarla platformdaki nefret ve şiddet söylemini durdurmayı amaçlıyor. Şirket 3 Kasım’dan itibaren amacını gerçekleştirmek için şiddeti kullanan kurumlara ait hesapları cezalandıracak.

Nefret içerikli görseller ve semboller barındıran profil ve kapak fotoğraflarına da bundan böyle izin verilmeyecek. Söz konusu sembollerin bulunduğu tweetler de bir filtrenin arkasına gizlenecek. Twitter’dan yapılan açıklamada, nefret görsellerinin örneklerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Süreç tamamlandıktan sonra hangi sembollerin Twitter’ın yasaklılar listesinde olduğu daha iyi anlaşılacak. Buna ek olarak, Twitter nefret içerikli isimlere sahip kullanıcıları 22 Kasım’dan itibaren engellemeye başlayacak.

Twitter Güvenlik Takvimi daha önce açıklanan değişikliklerin çıkış tarihlerini de gösteriyor

Twitter Güvenlik Takvimi aynı zamanda daha önce açıklanan kuralların ne zaman aktif hâle geleceğini de gösteriyor. Söz konusu önlemler arasında cinsel açıdan şantaja maruz kalan kişileri korumaya yönelik adımlar da bulunuyor. Mikro blog servisi, tanık raporlama sürecini de gözden geçirecek. Böylelikle tanığın kural ihlâli konusunda doğru olup olmadığı daha hızlı biçimde anlaşılacak.