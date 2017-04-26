Apple, mayıs ayından itibaren dünya genelindeki 495 fiziksel mağazasında fotoğraf, video, sanat, tasarım, müzik ve kodlama gibi pek çok alanı kapsayan yeni eğitim atölyeleri başlatacağını duyurdu. Uygulamalı biçimde gerçekleşecek atölye çalışmaları, “Today at Apple” ismi altında yürütülecek. Bu çalışmalarda ilgili konunun eğitimini almış ekip çalışanlarının yanı sıra belli noktalarda profesyonel fotoğrafçı, müzisyen ve sanatçılar da katılımcılara bilgi aktaracak. Atölye çalışmalarında giriş seviyesinden profesyonel seviyeye kadar uzanan farklı düzeylerde bilgi sunulacak.

Apple’ın mağazalardan sorumlu başkan yardımcısı Angela Ahrendts, yeni girişime ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Her Apple Store’un kalbinde, hizmet ettiğimiz toplulukları eğitme ve onlara ilham verme isteği yatıyor. Today at Apple, yerel müşterilerimize ve girişimcilere daha iyi hizmet verebilmek için sunduğumuz deneyimi geliştirdiğimiz yollardan biri. Modern anlamda bir kent meydanı oluşturuyoruz. İsteyen herkesin gelebileceği bu alanda, Apple’ın en iyi yönleri bir araya gelerek insanların birbirleriyle bağlantı kurmalarına, yeni tutku alanları keşfetmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bunun katılan herkes için eğlenceli ve aydınlatıcı bir deneyim olacağını düşünüyoruz.”

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programlarda Apple ürünlerinin müşteriler tarafından en çok tercih edilen özellikleri üzerine odaklanılacak. Örneğin, fotoğrafçılığa meraklı bir iPhone kullanıcısına çekim, düzenleme ve kurgu gibi konulara odaklanan altı adet Nasıl Yapılır atölyesiyle başlangıç seviyesinde bilgi verilebilecek. İleri seviyedeki kullanıcılar ise farklı teknikleri öğrenmek adına mağaza dışındaki Fotoğraf Yürüyüşü etkinliklerine katılabilecek. Daha ileri seviyede ise bazı mağazalarda Fotoğraf Laboratuvarı isimli atölye çalışması gerçekleştirilecek. Bu çalışmada ünlü fotoğrafçılar doğal poz yakalama, sosyal medyada marka oluşturma gibi konularda kullanıcıları aydınlatacak.

Today at Apple aileleri ve eğitmenleri unutmuyor

Program kapsamında aile ve eğitmenlere yönelik özel programlar da sunulacak. “Öğretmenlere Özel Salı” programında öğretmenlere sınıflarında teknolojiden yararlanabilecekleri yeni yollar anlatılacak. Buna ek olarak, her yaştan programcı da Apple’ın programlama dili Swift’te kod yazmayı öğrenebilecek. Aileler ise hafta sonlarında gerçekleşecek “Çocuk Saati” isimli programa katılabilecek. Bu programda müzik, robotlar ve kod yazma gibi pek çok farklı nokta üzerinde durulacak. Yine belli mağazalarda sunulacak İş Dünyası programında ise küçük işletme sahipleri yerel ve global girişimcilerle iletişim kurabilecek.

Atölye çalışmalarının çoğu, Apple’ın teknik Genius’ların sanat alanındaki karşılığı olan ve “Creative Pro” olarak adlandırılan çalışanlar tarafından yürütülecek. En az bir sanat alanında uzman olan Creative Pro’ların bilgilerini her düzeyden Apple kullanıcılarına aktarabilmek için ileri düzeyde eğitime sahip çalışanlar arasından seçildiği belirtildi.