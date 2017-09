ABD’de Trump yönetimi hâli hazırda küçük yaşlarda ülkeye gelen ve yaşamlarının büyük kısmını ABD’de geçiren kişilere yönelik teşvik programını sonlandırmayı değerlendiriyor. “Dreamers” olarak adlandırılan söz konusu kitleyi olumsuz yönde etkileyecek bu kararın gerçeğe dönüşme ihtimali, Amerikan toplumunun bazı kesimlerinde ciddi rahatsızlık yarattı. Apple CEO’su Tim Cook da rahatsızlığını kamuoyuyla paylaşan isimlerden biri oldu.

Apple CEO’su, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şirket bünyesinde “Dreamer” sınıfında 250 kişinin çalıştığını belirtti. Çalışma arkadaşlarının yanında olduğunu ifade eden Cook, bu topluluğun da eşit muameleyi ve Amerikan değerlerine uygun bir çözümü hak ettiğinin altını çizdi.

250 of my Apple coworkers are #Dreamers. I stand with them. They deserve our respect as equals and a solution rooted in American values.

— Tim Cook (@tim_cook) September 3, 2017