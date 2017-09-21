Suudi Arabistan mesajlaşma uygulamaları için 2013’ten beri uyguladığı yasağı 21 Eylül itibarıyla kaldırdı. İletişim ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, belirlenen kurallara uyan mesajlaşma uygulamalarının ülkede faaliyet göstermesine izin verileceği ifade edildi.

Komisyonun sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Karar bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki mevcut trendler doğrultusunda alındı. Veri gelirleri ve katma değerli servisler, mobil operatörler için önemli bir trende dönüşmüş durumda. Krallık içindeki operatörler de bu dönüşümden yararlanabilir. İletişim ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu olarak ülkedeki mobil abonelere ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi servisi sunmak için sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ediyoruz.”

Suudi Arabistan mesajlaşma uygulamalarını bundan 4 yıl önce WhatsApp ve Skype gibi servislere karşı önlem almak amacıyla yasaklamıştı. Güvenli iletişim protokollerini kullanmaları ve dışardan izlenmelerinin zorluğu, söz konusu uygulamaların ülkede yasaklanmasına neden olmuştu.

Suudi Arabistan kararıyla ülkede iş yapılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor

Alınan kararla ülkede faaliyet gösteren iş adamlarının ve şirketlerin çalışmalarını daha kolay yürütebilmesi öngörülüyor. Suudi Arabistan merkezli mobil operatörlerin ise uluslararası aramalara alternatif sunulması nedeniyle gelir kaybı yaşaması bekleniyor.