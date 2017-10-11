2017’nin en ilginç aksesuarlarından bir tanesi stres çarkı olabilir. Birçok yerde satılan bu aksesuarın şimdi de telefon formunda yeni bir versiyonu ortaya çıktı.

Hong Kong merkezli Chilli International adlı bir şirket tarafındanüretilen stres çarkı telefonu aslında bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Bir Reddit kullanıcısının dikkat çektiği telefonun ön incelemesi de geçtiğimiz ay içinde PhoneRadar sitesi tarafından gerçekleştirilmişti.

Bu stres çarkı telefonunun üstünde 1.4 inçlik ekran bulunuyor. Ayrıca altı farklı renkte ve 32 MB’lık dahili hafıza ile geliyor. Üstelik 8 GB’ye kadar kartları destekleyen bir microSD kart yuvası da mevcut. Herhangi bir uygulama çalıştırmayan bu telefon temel işlevleri yerine getirecek şekilde tasarlanmış. Yine de bir internet tarayıcısı ve Bluetooth desteği bulunuyor.

Şu anda sadece Hindistan’da satıldığı belirtilen telefonun yaklaşık 75 TL’ye karşılık gelen bir fiyatı bulunuyor. Bununla birlikte Amazon‘da stres çarkı telefonlarının başka versiyonlarını bulmak mümkün oluyor.

Stres çarkı, adı üstünde, stres sorunu yaşayan kişilerin dikkatini dağıtmak için geliştirilmiş bir aksesuar. Eğer bir kişiyle stres dolu bir görüşme yapıyorsanız, konuşmaya ara verip telefonu çevirmek sinirinizi biraz olsun götürebilir. 75 TL’lik fiyatı da bunu epey cazip bir ürün kılıyor. Tabii ki, bunu Türkiye’ye getirmeyi düşünen bir girişimcinin fiyatını çok daha yüksek seviyeden başlatması gerekecektir. Buna rağmen alıcı bulacağını düşünüyoruz.