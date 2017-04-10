İsveç’in başkenti Stockholm, geçtiğimiz cuma günü bir terör saldırısıyla sarsılmıştı. İsveç merkezli çevrim içi müzik servisi Spotify’ın CEO’su Daniel Ek, saldırıda şirket yöneticilerinden Chris Bevington’ın da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Beş yıl boyunca Spotify’da küresel ortaklıklar ve iş geliştirme direktörü olan Bevington, Stockholm terör saldırısının kurbanlarından biri oldu. Saldırı, bir kamyonun şehrin işlek caddelerinden birinde yayaların üzerine sürülmesiyle gerçekleşmişti.

Ek, aslen İngiliz olan Bevington’a olan saygısını Facebook üzerinden yaptığı bir açıklamayla gösterdi. Bevington için “grubumuzun üyesi” tanımlamasını kullanan Ek, Bevington’ı tanımanın ve onunla çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Stockholm terör saldırısında dört kişi hayatını kaybetti

Toplam dört kişinin hayatını kaybettiği saldırının sınır dışı edilmek üzere olan 39 yaşındaki Özbek uyruklu bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Saldırının ardından 20 bin kişi teröre karşı barış ve hoşgörüyü korumak için Stockholm’de saldırının gerçekleştirildirildiği bölgede toplandı. Burada konuşan Stockholm Belediye Başkanı Karin Wangard, nezaket ve açıklığın şehrin karakteri olduğunu ve şehrin bu değerlerin üzerine yükseleceğini dile getirdi.

Daniel Ek, Bevington için yayınladığı mesajında bu etkinliğe değindi. Yaşanan trajik olayın insanların içindeki sevgi, merhamet ve dayanışma duygularını ortaya çıkardığını söyleyen Ek, spontane olarak gelişen bu açığa çıkma durumunun arkadaşı Chris Bevington’ın karakterine fazlasıyla uyduğunu ve onu anmanın güzel bir yolu olduğunu sözlerine ekledi.