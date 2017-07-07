SoundCloud iş gücünde yüzde 40 oranında kesintiye gidiyor

Zor zamanlardan geçen çevrim içi müzik platformu SoundCloud, 173 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. Söz konusu rakam, şirketin toplam çalışan sayısının yüzde 40’ına tekabül ediyor. Şirketin kurucularından Alex Ljung, kararı alma gerekçelerini bir blog yazısı aracılığıyla açıkladı.

Ljung, geçtiğimiz yıl gelirlerini ikiye katlamalarına rağmen bağımsız kalabilmek adına böyle bir karar aldıklarını belirtti. SoundCloud kurucusu, bağımsız kalmanın yolunun ise maliyetlerde kesintiye gitmekten, reklam ve abonelik gelirlerini artırmaktan ve sanatçılar ile içerik oluşturucularına odaklanmaktan geçtiğini ifade etti.

Şirket, bundan birkaç ay önce ayakta durabilmek adına çeşitli finans kuruluşlarının oluşturduğu bir konsorsiyumdan 70 milyon dolar borç almıştı. SoundCloud geçtiğimiz yılın sonlarında Spotify’ın da radarına girmiş, ancak bu satış gerçekleşmemişti. 2014’te de Twitter şirkete talip olmuş, ancak taraflar arasında bir anlaşma gerçekleşmemişti. Mikro blog servisi, buna rağmen çevrim içi müzik platformuna 70 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Şirket gelirlerini artırmak adına geçtiğimiz yıl bir abonelik servisi de oluşturmuştu. Ancak servisin kullanıcı dostu olmaması ve katalogunun kısıtlılığı, şirketin aradığını bulamamasına neden olmuştu.

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SoundCloud Londra ve San Francisco ofislerini kapatıyor

Şirketin ayakta durabilmek adına aldığı kararlar işten çıkarmalar ile sınırlı kalmadı. Berlin ve New York ofislerindeki operasyonlarında konsolidasyona giden çevrim içi müzik platformu, Londra ve San Francisco’daki ofislerini kapatacağını açıkladı. Yollarını ayırdıkları çalışanlarına teşekkür eden Ljung, “Onlar olmadan bugün olduğumuz yerde olamazdık” şeklinde konuştu.