Sony Xperia XZ Premium için Android Oreo dağıtımı başladı

Google tarafında Android Oreo işletim sistemini sunan ilk akıllı telefonlar Pixel 2 ve Pixel 2 XL olabilir. Ancak Sony de Oreo trenine binen ilk üreticilerinden bir tanesi olmuştu. IFA 2017’de duyurulan Sony Xperia XZ1 ve diğer telefonlar Android 8.0 Oreo ile yüklü olarak geliyor. Bunun dışında şimdi, Xperia XZ Premium cihazları için de Oreo güncellemesi sunulmaya başlanıyor.

Ausdroid‘in haberine göre, güncelleme Hong Kong, Tayvan, Orta Doğu ve Afrika gibi bölge pazarlarında sunulmaya başladı. Diğer ülkelere de güncellemenin dağıtılması fazla zaman almayacaktır gibi görünüyor.

Oreo güncellemesi sayesinde Xperia XZ’ye birtakım yeni özellikler gelecek. Bunların arasında kullanıcıların yüzlerini ve nesneleri üç boyutlu olarak taramaya ve bunları daha sonra sosyal medyaya yüklemeye veya üç boyutlu yazıcıdan çıktısını almayı sağlayan üç boyutlu tarama uygulaması da bulunuyor.

Sony, Android Oreo’da Bluetooth üzerinden iyileştirilmiş ses kalitesi sunacak LDAC kodlayıcısının geliştirilmesi için de Google ile yakın iş birliği içinde çalışmıştı.

Android Oreo güncellemesi hangi cihazlara gelecek?

Sony, Xperia XZ Premium’un dışında Oreo güncellemesini Sony Xperia X, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XZ, Sony Xperia X Compact, Sony Xperia XZs, Sony Xperia XA1, Sony Xperia XA1 Ultra ve Sony Xperia XA1 Plus cihazlarına getirmeyi planlıyor.