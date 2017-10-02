Sony PlayStation VR geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Japon elektronik devi, yaklaşık 1 yılın ardından sanal gerçeklik başlığının tasarımında değişikliğe gitti. Yeni tasarımla daha modern bir görüntüye kavuşan PlayStation VR, PS4 üzerinde HDR görüntüleme için bağlantının kesilmesi zorunluluğundan da kurtuluyor.

Yenilenen PlayStation VR’da kulaklık jakının yeri değiştiriliyor. Böylelikle kulaklığın kablosunun başlığın arkasında kalması sağlanıyor ve ortaya daha temiz bir görüntü ve daha entegre bir tasarım çıkıyor. PS4’e giden bağlantı kablosunun inceltilmesi ve İşlemci Birimi’nin yükseltilmesi de yeni versiyondaki dikkat çeken değişiklikler arasında bulunuyor.

Yenilenen Sony PlayStation VR, CUH-ZVR-2 kod ismini taşıyor. Japonya’da 14 Ekim’de PlayStation Camera ile birlikte satışa sunulacak yenilenmiş başlık için 44 bin 980 yen (1432 TL) ödemek gerekecek. Sony diğer bölgelerde hâli hazırda sunduğu PlayStation VR ve PlayStation Camera paketlerinin fiyatlarını değiştirmeme konusunda da söz verdi. Ancak şirket, yeni versiyonun Japonya dışında ne zaman satışa sunulacağı konusunda açıklama yapmadı.

Yenilenen Sony PlayStation VR mevcut içerikleri destekleyecek

Yenilenen Sony PlayStation VR ile mevcut PlayStation VR içeriklerini tüketmek mümkün olacak. Dolayısıyla kullanıcıların sadece farklı kablolara sahip olmak adına işlemci birimini değiştirmesine gerek kalmayacak.