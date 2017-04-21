İsrail merkezli Mobli isimli şirket, fotoğraflara konumlarına göre filtre ekleme fikrinin patentini 2012’de almıştı. Snapchat ise bu tarihten çok daha sonra fotoğraflara ve videolara konum tabanlı filtre ekleme imkanı sunmaya başlamıştı. TechCrunch’ın haberine göre, Snapchat konum filtreleri özelliğinin geleceğini güvence altına almak adına patenti Mobli’den 7.7 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Snapchat’in çatı şirketi Snap, böylelikle kendisini bir davayla karşı karşıya kalma ihtimalinden kurtarmış oldu. Ancak bu hamlenin şirket adına faydası sadece mahkeme salonlarından uzak durmakla sınırlı kalmadı.

Snap geçtiğimiz yıl açıkladığı 400 milyon dolar gelirin 360 milyon dolarını konum tabanlı filtreler aracılığıyla elde etmişti. Bu kadar büyük bir gelir kaynağını korumak adına 7.7 milyon dolar harcamanın küçük bir yatırım olduğu söylenebilir.

Snapchat konum filtreleri için Facebook ile karşı karşıya kalabilirdi

TechCrunch’ta yer alan habere göre, Mobli ilk olarak Facebook ile satış için görüşmeler yürüttü. Bazı kaynaklar Facebook’un şirketi kesinlikle satın almak istediğini iddia ederken, kimi kaynaklar da Zuckerberg ve arkadaşlarının Mobli’nin varlığından bile haberdar olmadığını öne sürmüştü. Eğer Facebook Mobli’yi satın alsaydı, Snapchat’in işini bu kadar kolay halledemeyeceği bir gerçek. Özellikle Facebook’un Snapchat’in tüm özelliklerini kopyalama konusundaki arzusu; sosyal medya devinin, eğer sahip olsaydı, patent silahını kıllanmaktan da çekinmeyeceğini gösteriyor.