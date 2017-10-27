Samsung katlanabilir telefon konsepti için yeni bir tasarım daha hazırladı

Teknoloji şirketlerinin önümüzdeki dönemdeki “arzu nesnesi” katlanabilir telefonlar olacak gibi görünüyor. Katlanabilir telefon dedikoduları yıllardır etrafta dolaşırken, şirketler de çeşitli patent başvuruları gerçekleştirdi. Samsung katlanabilir telefon konusunda en istekli ve hazırlıklı şirketlerden biri gibi görünüyor. Güney Koreli şirketin ülkenin patent ofisine sunduğu yeni bir dosya, başka bir katlanabilir telefon tasarımını gösteriyor.

Patent dosyasındaki çizimler, istiridye kabuğu şeklinde bir tasarımı işaret ediyor. Oldukça büyük olan menteşe, ekranın zarar görmeden bükülmesini sağlıyor. LetsGoDigital sitesinde yer alan habere göre, cihazda iki ekran bulunacak. Bunlardan biri esnek olacak ve tek bir taraftan katlanabilecek. Menteşe ise Microsoft’un Surface Book’ta kullandığına benzer görünüyor.

Patent dosyasındaki tasarım, Samsung’un geçtiğimiz kasım ayında yaptığı başka bir patent başvurusunda görülen tasarıma da benziyor. Dışta kalan ve telefon katlandığında da görülebilen ekran, cihazın eski katlanabilir telefon gibi görünmesini sağlıyor.

Samsung’un tasarımı, ortaya görsel anlamda çok zarif bir cihaz çıkarmayabilir. Telefonun büyüklüğü, katlandığı zaman daha net anlaşılacak gibi görünüyor. Bu kalınlığın cihazı cebe koymayı da zorlaştıracağı düşünülüyor. Yine de, katlanabilir telefon tasarımı konusunda çalışmalar yapılması bu formatın yaygınlaşması açısından önem taşıyor.

Samsung katlanabilir telefon üretimi için adımlarını somutlaştırabilir

Samsung katlanabilir telefon üretimi konusunda en ciddi şirket gibi görünüyor. Şirketin önümüzdeki yıl itibarıyla Galaxy Note ailesine katlanabilir bir model de eklemek istiyor. Dolayısıyla Samsung’un bu konudaki hamlelerini hızlandırması şaşırtıcı olmayacaktır.