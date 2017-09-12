Samsung katlanabilir telefon üretme konusundaki isteğini uzun bir süre önce gözler önüne sermişti. Şirket, “Youm” adını verdiği ilk esnek ekran prototipini 2013’te görücüye çıkarmıştı. Güney Koreli elektronik devi, artık bir mite dönüşen katlanabilir telefonun önümüzdeki yıl Galaxy Note serisi altında resmiyet kazanabileceğini belirtti.

Güney Kore’de gazetecilere konuşan Samsung Başkanı Koh Dong-jin, Galaxy Note serisine önümüzdeki yıl katlanabilir bir model ekleme hedeflerinin bazı engellerle karşılaşabileceğini dile getirmeyi ihmal etmedi. Hâli hazırda da karşılarında çeşitli problemlerin olduğunu söyleyen Samsung Başkanı, bu problemler çözüme kavuştuğu takdirde katlanabilir Galaxy Note’un resmiyet kazanacağını sözlerine ekledi.

Samsung ilk defa katlanabilir telefon planları konusunda bu denli açık konuştu. Katlanabilir telefon üretimine ilişkin planlar uzun süredir etrafta dolaşsa da, şirket 2013 tarihli prototipin ardından uzun bir süre sessiz kalmayı tercih etmişti. Güney Koreli elektronik devinin çift OLED ekrandan oluşan akıllı telefonlar üzerinde çalıştığına dair haberler de bu yıl içinde gündeme gelmişti.

Samsung katlanabilir telefon üzerine çalışan tek şirket değil

Samsung katlanabilir elektronik cihazlar üzerinde çalışmalar yapan tek şirket değil. Lenovo da hazırladığı katlanabilir tablet ve bileğin etrafına sarılabilen telefon prototiplerini geçtiğimiz yıl sergilemişti.