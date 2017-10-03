Apple ve Samsung arasında zaman zaman hukuki boyuta da taşınan sert bir rekabet yaşanıyor. Ancak bu durum iki şirket arasında ticari ilişki gelişmesini engellemiyor. The Wall Street Journal’da yayınlanan bir haber, söz konusu ticari ilişkinin hacminin ne kadar büyük olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Habere göre, Samsung iPhone X satışları sayesinde kasasına hatrı sayılır bir gelir koyacak.

Güney Koreli şirket, söz konusu geliri bileşen üretim birimi sayesinde elde edecek. Samsung’un satılan her iPhone X başına 110 dolar gibi bir meblağı kasasına koyması öngörülüyor. The Wall Street Journal, iPhone X satışlarından elde edilecek toplam gelirin Samsung adına çok yüksek bir seviyeye ulaşabileceğine dikkat çekiyor. Haberde bileşen biriminin iPhone X bileşenleri sayesinde Galaxy S8 bileşenlerinden elde ettiği gelirin 4 milyar dolar fazlasına ulaşabileceği belirtiliyor.

Samsung iPhone X için ihtiyaç duyulan OLED panellerin hâli hazırdaki tek tedarikçisi durumunda. Bunun teknolojiden ziyade Apple’ın ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesiyle ilgili bir durum olduğunu belirtmekte fayda var. Buna ek olarak; Samsung, Apple’a NAND flaş ve DRAM yongaları da tedarik ediyor. Apple böylelikle ana gelir kaynağı olan iPhone’ları gerekli ölçekte üretebiliyor. Bileşen birimi ise Samsung’un gelirlerinin yüzde 35’ini oluşturuyor.

Samsung iPhone X için hem rakip hem destekçi konumunda

Samsung iPhone X için rakip telefonların üreticisi olmaktan ziyade şu an için yeri doldurulamaz bir tedarikçi konumunda. Apple ve Samsung arasındaki ilişkinin görünenden çok daha derin olduğu, Cupertino merkezli şirketin yeni amiral gemisi telefonu sayesinde daha iyi anlaşılıyor.