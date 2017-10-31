Samsung internet tarayıcısı tüm Android telefonlara indirilebilecek

Samsung internet tarayıcısı bundan böyle Android 5.0 ve üstü işletim sistemlere sahip tüm Android telefonlara indirilebilecek. Uygulamaya daha önce Samsung markalı telefonlar dışında Google’ın Nexus ve Pixel cihazları üzerinden erişilebiliyordu.

Güney Koreli şirketin internet tarayıcısı, Google Play Store veya Galaxy Apps mağazası üzerinden indirilebiliyor. Samsung, uygulamanın kapılarını herkese açarken kullanıcılara önemli bir yenilik de sundu. Samsung’un internet tarayıcısını kullananlar, diledikleri takdirde reklam takibini engelleme aracından da yararlanabilecek.

Uygulamanın yeni eklentisi, görünmeyen takipçileri engelliyor. Böylelikle kullanıcılar gizliliklerini koruyarak internette gezinebiliyor. Kullanıcılar reklam takibini engelleme aracını manuel olarak aktif hâle getirebiliyor veya kapatabiliyor. Eğer Gizli Mod’a geçiş yapıldıysa, engelleme aracı otomatikman devreye giriyor. Eklentinin altında gizlilik koruma şirketi Disconnect’in imzası bulunuyor. Disconnect, Samsung’un tarayıcısı için daha önce de bir reklam engelleme aracı hazırlamıştı.

Yeni eklentiyle birlikte Samsung, mobil internet deneyimi konusunda Apple ile arasındaki farklardan birini kapatmış oluyor. Apple da geçtiğimiz ay itibarıyla Safari’nin hem mobil hem de masaüstü versiyonlarında reklam takibini engellemeye başlamıştı.

Samsung internet tarayıcısına Gece Modu da eklendi

Samsung internet tarayıcısının yenilikleri sadece reklam takibinin engellenmesiyle sınırlı kalmıyor. Uygulamayı kullananlar bundan böyle Gece Modu ve Yüksek Kontrast Modu seçeneklerinden de yararlanabilecek.