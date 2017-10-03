Samsung Galaxy S9 içinde sunacağı yazılım için hazırlıklara şimdiden başladı. Söz konusu hazırlıklar, şirketin önümüzdeki yıl da iki Galaxy S serisi telefonu piyasaya süreceğini doğruluyor.

Sammobile’da yer alan habere göre, yazılımda G960FXXU0AQI5 ve G965FXXU0AQI5 model numaralarına sahip iki telefonun izine rastlanıyor. Bu sızıntı Galaxy S9’un SM-G960, S9+’ın ise SM-G965 olarak bilineceğini gösteriyor.

Telefonlara ilişkin dedikodulardaki detaylar şimdilik kısıtlı. Ancak bu durum, tasarım gibi konularda temkinli varsayımlarda bulunmak için engel teşkil etmiyor. S9 ve S9+’ın şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü S8 serisindeki tasarım dilini sürdürmesi oldukça muhtemel görünüyor. Dolayısıyla S9 ve S9+’ta Sonsuz Ekran ile karşılaşmak şaşırtıcı olmayacaktır.

Galaxy S9 ve S9+’ın, bölgeye bağlı olmak üzere, Qualcomm ve Exynos’un o dönemli en yeni işlemcilerini barındırmaları bekleniyor. Samsung’un Qualcomm’un müstakbel amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 845 için de şirketle birlikte çalıştığı söyleniyor.

Güney Koreli üretici, Galaxy Note 8 ile birlikte telefonun arkasına çift lens yerleştirmişti. Samsung Galaxy S9 ve S9+ ile birlikte bu yolda yürümeyi sürdürecek gibi görünüyor. S9’un arkasına 1000 fps bir kamera yerleştirileceği de söylentiler arasında bulunuyor.

Samsung Galaxy S9 2018’in mart ayında duyurulabilir

Samsung Galaxy S9 ve S9+’ın ne zaman tanıtılacağı konusunda kesin bir şey söylemek şimdilik memnun değil. Ancak şirketin 2018’dekine benzer bir çıkış takvimini uygulaması şaşırtıcı olmayacaktır. Dolayısıyla yeni Galaxy S serisi telefonların 2019’un mart ayında tanıtılacağı söylenebilir.