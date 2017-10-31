Samsung, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Galaxy Note 7 krizinin yaralarını sarmaya çalışıyordu. 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 30 oranında bir kâr düşüşü yaşayan şirket, 2017’nin üçüncü çeyreğinde ise üst yönetiminde yaşanan dalgalanmalara rağmen rekor kırmayı başardı. Yayınlanan son Samsung finans raporu, şirketin son çeyrekte 12.91 milyar dolar gibi rekor bir kâr miktarına ulaştığını gösteriyor. Söz konusu rakam, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğindeki kâr miktarının yaklaşık 3 katına tekabül ediyor.

Samsung için oluşan bu tablo sürpriz niteliği taşımıyor. Şirket tarafından ekim ayının ortalarında açıklanan öngörülerde, kâr rekorunun yenilenmesinin beklendiği belirtilmişti. Samsung’un üçüncü çeyrekteki toplam geliri de beklentiler çerçevesinde gerçekleşti. Şirket, üç aylık dönemi 55.3 milyar dolarlık toplam gelirle kapattı.

Güney Koreli şirket tarafından yapılan açıklamada, yonga biriminin üçüncü çeyrekteki performansına dikkat çekildi. Yonga birimi şirketin en başarılı faaliyet alanı olurken, bu ivmenin 2018’de de sürmesinin beklendiği belirtildi. Birim, geride kalan üç aylık dönemi 8.92 milyar dolar operasyon kârı ile tamamladı.

Samsung, 2018’de esnek OLED ekranlara olan talebin ve buna bağlı olarak satışların da artmasının beklendiğinin altını çizdi. Akıllı telefon pazarında şirketin kârı 2.94 milyar dolara ulaşırken, gelirlerin bir önceki çeyreğe göre düşmesi dikkat çekti. Samsung, bu durumda insanların daha uygun fiyatlı akıllı telefonlara yönelmesinin etkili olduğunu belirtti.

Samsung finans raporu ile birlikte üç yeni CEO’sunu duyurdu

Samsung finans raporu ile birlikte istifasını açıklayan CEO Kwon Oh-hyun’un yerini dolduracak üç ismi de duyurdu. Bileşen biriminin başına Kim Ki-nam geçerken, tüketici elektroniğnde direksiyona HS Kim oturdu. Mobil ve BT biriminin anahtarı ise DJ Koh’a teslim edildi.