Samsung Electronics CEO’su Kwon Oh-hyun görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kwon şirketin başkan yardımcılığını ve bileşen biriminin tepe yöneticiliğini de yürütüyordu. Tecrübeli yönetici, önümüzdeki yılın mart ayı itibarıyla CEO’luğu, Samsung Display CEO’luğunu ve yönetim kurulundaki görevlerini bırakacağını belirtti.

Kwon, kararını şu sözlerle açıkladı:” Bu uzun süredir üzerinde düşündüğüm zorlu bir karardı. Asla kolay olmadı, ancak artık bu kararı daha fazla ertelemem mümkün değildi. Hem içerde hem de dışarda emsali olmayan krizlerle karşı karşıyayız. Şirketin yeni bir ruh ve genç bir liderlikle taze bir başlangıça ihtiyacı var. Böylelikle hızla değişen BT sektöründeki meydan okumalara daha iyi karşılık verebiliriz.”

Kwon’un çalışanlara yönelik mektubunda bahsettiği krizlerden birinin tüm Samsung grubunun fiili lideri Lee Jae-yong’un tutukluluğu olduğu söylenebilir. Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Lee, Samsung Electronics yönetimine etkin biçimde dahil olmuyordu. Yine de, Kwon’un istifası skandalın şirketin işleyişini ve kültürünü etkilediği şeklinde yorumlanabilir.

Kwon görevi bırakmaya karar verse de, Samsung cephesinde işler oldukça iyi gidiyor gibi görünüyor. Açıklanan rakamlara göre, şirket yılın ikinci çeyreğinde kırdığı kâr rekorunu üçüncü çeyrekte yenileyecek. Operasyon kârının geçtiğimiz yıla kıyasla neredeyse üçe katlanması, geçtiğimiz yıl yaşanan Galaxy Note 7 krizinin etkisinin tamamen kırıldığını gösteriyor. Ancak Kwon’un mevcut performansı geçmişte alınan kararlara bağlaması, büyümenin sürekliliği konusunda akıllara bazı soru işaretleri getiriyor.

Kwon, mektubunda şu ifadelere de yer verdi: “Birlikte dünyanın en değerli şirketlerinden birini inşa ettiğimiz için ne kadar gururlu olduğumu anlatmaya yetecek bir kelime yok. Uzun bir çalışmanın sonucunda insanların yaşamını, iş ve iletişim biçimlerini değiştiren bir şirket yarattık. Ancak artık şirketin yeni bir lidere ihtiyacı var ve benim de yaşamımda yeni bir sayfa açmamın zamanı geldi.”

Kwon Oh-hyun Samsung Electronics macerasına 1985’te başlamıştı

64 yaşındaki Kwon Oh-hyun, 2012’de Samsung Electronics CEO’luğuna getirilmişti. Tecrübeli yönetici, 2016’da Samsung Display’in CEO’luğu görevini de üstlenmişti. CEO’luk öncesinde ise şirketin başarılı yarı iletken birimi Kwon’un sorumluluğundaydı. Kwon’un şirketteki mesaisi 1985’te başlamıştı. Samsung, tecrübeli yöneticinin bıraktığı görevleri kimin üstleneceği konusunda şimdilik bir açıklama yapmadı.