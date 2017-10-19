Samsung DeX’e Linux dağıtımlarını getirmenin peşinde

Samsung DeX akıllı telefonu masaüstü bilgisayara çevirmeye olanak sağlayan mantıklı bir yol. Ne var ki, her şeyden önemli olan bir nokta var ki, o da çoğu zaman bir akıllı telefonu bir PC olarak kullanmak istemeyecek olmanızdır. Samsung, bu duruma çözümün arayışı içinde ve bunun için Galaxy’de Linux’u, uygulama desteğiyle birlikte getirmek istiyor. Bu gerçekleştirdiği takdirde, telefonda Linux dağıtımlarını çalıştırmak mümkün olacak.

Görünüşe göre, Samsung bu yolla çalışma ortamlarını istedikleri her yere götürmek isteyen geliştiricileri hedefliyor. İşten uzakta bir noktada çalışırken, telefonu bir yerleştirme istasyonuna takıp, işteki ayarlarla çalışmak, işi her yerden, büyük ekranlı bir monitör aracılığıyla yürütmek mümkün olacaktır.

Samsung’un sunmayı planladığı deneyim tipik bir Ubuntu veya Debian kurulumundan farklı olacaktır. Galaxy’de Linux bir uygulama üzerinden çalışacak ve Android’in kendisinin kullandığı aynı çekirdeği kullanarak performansı koruyacak. Tabii ki, bir DeX kurulumuna ihtiyaç olacak, çünkü çoğu Linux uygulaması büyük bir ekran, fare ve klavyeyle kullanımı gerektiriyor.

Bu fikirle heyecanlananların biraz daha beklemesi gerekecek. Çünkü Galaxy’de Linux şu an için erişilebilir durumda değil. Ancak gelişmeleri yakından takip etmek, bu özellik geldiğinde hemen haberdar olmak isteyenler haber listesine kayıt olabiliyor.

Her ne olursa olsun, Samsung DeX’i dikkat çekici, orijinal bir ürün olmasının ötesine geçirip, gerçekten yararlı bir aksesuar hâline getirmeyi hedefliyor. İnsanların telefonlarını masaüstü bilgisayar gibi kullanmak istemeleri, buna ihtiyaç duymaları için daha epey zaman geçmesi gerekebilir, ancak Samsung ekosistemini kademeli olarak büyütmek ve en sonunda kullanıcıların aklını çelmek peşinde gibi görünüyor.