Apple’ın bu yılın başlarında Qualcomm’a açtığı davaların ardından, yonga üreticisi de Apple’a davayla karşılık veriyor. Qualcomm, dün Apple’ın ocak ayında açtığı davayla ilgili Cevaplar ve Karşı İddialar belgesini Güney Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne iletti. 139 sayfalık doküman Qualcomm tarafından da yayınlandı. Şirketin beş ana şikayeti bulunuyor, bunların arasında Apple’ın iPhone 7 telefonlarında Qualcomm yongalarının tam potansiyelinden bilerek yararlanmadığı, böylelikle bunların Intel tarafından sağlanan modemlerden daha iyi performans sergilemediği de bulunuyor.

Qualcomm, Apple’ın iPhone 7 için tedarik edilmiş Qualcomm yongasetlerinin belirli yüksek performans sunan özelliklerini kullanmayı tercih etmediğini, böylelikle müşterileri Qualcomm’un inovasyonlarından tamamen yararlanmaktan mahrum bıraktığını söylüyor. Qualcomm iPhone’larının muhtemelen Intel parçalı iPhone’ları performans anlamında geçmesi beklenirken, Apple’ın iki çeşit arasında dikkat çekici bir farklılık olmadığı gibi yanlış bir iddiayı öne sürdüğünü de dile getiriyor.

Ayrıca şirket, Apple’ın bu durumu müşterilerinden sakladığını, hangi Qualcomm işlemcili iPhone’ların Intel yongasetli iPhone’ları geçtiğini de belirtiyor. Beş temel savın bir parçası dahilinde Qualcomm, Apple’ın Intel ve Qualcomm iPhone’ları arasındaki farkı gizli tutması konusunda tehditte bulunduğunu da iddia ediyor. Qualcomm’un iddiasına göre, şirketin Qualcomm tabanlı iPhone’ların yüksek performansını ortaya çıkarmak amacıyla herkese açık karşılaştırmalar yapmasına izin verilmemiş.

Karşı davaya konu olan diğer iddialar arasında Apple’ın Qualcomm ile gerçekleştirilen anlaşmaları ve pazarlıkları; belirli ülke pazarlarında gerçekleri yanlış gösterip, yanlış açıklamalar yapıp ve Qualcomm’un diğer şirketlerle olan mevcut anlaşmalarında araya girip, şirkete karşı saldırılara teşvik ederek ihlâl ettiği, yanlış davrandığı da bulunuyor.

Apple bu yılın başında Qualcomm’a ABD’de dava açmış ve yonga üreticisinden 1 milyar dolarlık tazminat talebinde bulunmuştu. Şirket, patentlerin kullanımı için aşırı miktarda fazla fiyatlandırma yapıldığını öne sürmüştü. Bu davayı biri Çin’de, diğeri de Birleşik Krallık’ta açılan iki dava izlemişti ve bu davalar da patentler ve tasarımlara odaklanıyordu. Çin’de açılan davada, Qualcomm’un Çin’in tekelcilik yasalarını istismar ettiği gerekçesiyle 1 milyar yuan tazminat talebinde bulunulmuştu.

Tim Cook Apple’ın, iki şirketin yıllar boyunca birlikte çalışmasına rağmen Qualcomm’u dava etmekten başka çaresinin bulunmadığını söylemişti. Kendisinin ve şirketinin başka bir yol görmediğini belirtmişti. Cook’a göre, Qualcomm işlerine yaramayan teknolojiler için telif ücreti ödenmesi konusunda ısrar ediyordu. Apple’ın TouchID parmak izi okuyucuları ve kameraları gibi özelliklerinden para topluyordu.

Apple’ın davaları Amerikan Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) ocak ayında Qualcomm’a karşı kendi davasını açmasından sonra gelmişti. FTC de Qualcomm’un patentlerini kullanma yöntemlerinden, özellikle de Qualcomm modemlerinin kullanılmadığı telefonlar için de telif ücreti ödemeyi kabul etmeyen şirketlere modem satmamasından rahatsız olmuştu. FTC’nin davası dahilinde, yonga üreticisinin perde arkasındaki bazı anlaşmaları da gün yüzüne çıkmıştı. Bunların arasında Apple ile 2007 yılında gerçekleştirilen ve Apple’ın bir WiMAX telefonu üretmemeye söz vermesi hâlinde Qualcomm’un bazı patent ücretlerini geri ödemesi maddesinin yer aldığı anlaşma da bulunuyor.

Qualcomm, açtığı son karşı dava kapsamında Apple’dan, bazı anlaşmalardaki vaatlerini terk etmesinden dolayı yol açtığı zararların tazminini ve iPhone ve iPad parça üreticileriyle gerçekleştirilen anlaşmalara karışmamasını talep ediyor.