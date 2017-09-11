PewDiePie ismiyle tanınan Felix Kjellberg, YouTube dünyasının en büyük yıldızları arasında yer alıyor. Zaman zaman videolarında kullandığı kelimeler nedeniyle başı derde giren Kjellberg, yine benzer bir senaryoyu yaşıyor. PlayerUnknown’s Battlegrounds isimli oyunun canlı yayını sırasında konuşan YouTube yıldızı, siyahilerin büyük tepki gösterdiği “n***er” kelimesini kullandı.

Kjellberg daha önce de yayınlar sırasında başka ırk veya dinlerdeki kişileri rencide edecek türden ifadeler kullanmıştı. Ünlü video yıldızı, bu yıl yapılan bir video yayınında da Yahudilere yönelik nefret söylemi içeren bir pankartı tutarken görülmüştü.

Irkçı ifadeleri, YouTube yıldızının önemli iş fırsatlarını da kaçırmasına neden olmuştu. Disney’in alt şirketlerinden biri olan Maker Studios, PewDiePie markasını kullanarak TV programları, uygulama ve ürün hazırlamaktan vazgeçmişti.

Kjellberg, Yahudi karşıtı ifadeler kullanması konusuna getirdiği açıklamada amacının “modern dünyanın çılgınlığı” konusuna gönderme yapmak olduğunu belirtmişti. Ancak bu açıklama, YouTube için de yeterli olmamış ve ünlü yıldızın YouTube Red için hazırladığı “Scare PewDiePie” isimli program iptal edilmişti.

PewDiePie bu sefer de Campo Santo’yu kızdırdı

Kjellberg, sözleriyle bu sefer de Firewatch’u geliştren oyun stüdyosu Campo Santo’yu kızdırdı. Stüdyonun kurucularından Sean Vanaman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kjellberg’in Firewatch videolarının kaldırılmasını talep edeceklerini belirtti.