OnePlus 5T parmak izi tarayıcısını arka panelde sunabilir

OnePlus amiral gemisi telefonu OnePlus 5’i geçtiğimiz haziran ayında satışa sunmuştu. İlginç bir şekilde, 5 ay gibi kısa bir süre içinde akıllı telefonun tüm stokları tükendi. OnePlus’tan şimdilik bu konuda somut bir açıklama gelmezken, OnePlus 5T ile ilgili dedikodular etrafta dolaşmaya başladı.

OnePlus daha önce de benzer bir yoldan geçmişti. OnePlus 3’ün çıkışından kısa bir süre sonra OnePlus 3T ile ilgili haberler etrafta dolaşmaya başlamıştı. Dedikodular konusunda ikircikli bir tavır takınan OnePlus, bu tarz haberleri pazarlama kampanyasının bir parçası olarak kullanıyor. Kullanıcı merakı üzerine kurulu bir şirket olan OnePlus; kulaktan kulağa dolaşan bilgilerden ve kullanıcıların izlenimlerinden de fazlasıyla yararlanıyor.

OnePlus 5T 18:9 görüntü oranına sahip ekranla gelebilir

5T ile ilgili olarak ortada resmi bir ipucu veya doğrulama bulunmuyor. Ancak bu durum dedikodu kazanının kaynaması konusunda bir engel teşkil etmiyor. Bir süredir “amiral gemisi katili” olarak nitelenen ürünler çıkaran OnePlus’ın yeni akıllı telefonunda 18:9 görüntü oranına sahip bir ekranı tercih edeceği söyleniyor. Söz konusu ekranın neredeyse çerçevesiz olması bekleniyor. Akıllı telefonun duyurusu ise kasım ayında gerçekleştirilebilir.

OnePlus’ın yeni akıllı telefonunda parmak izi tarayıcısının da arka panele taşınması bekleniyor. İnternete sızan ve OnePlus 5T’ye ait olduğu söylenen fotoğraflar da bu beklentiyi doğruluyor. Dedikoduların doğru olup olmadığı ise zamanla anlaşılacak.