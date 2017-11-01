Netflix House of Cards’ın altıncı sezon çekimlerini durdurdu. Karar, oyuncu Anthony Rapp’in dizinin başrol oyuncusu Kevin Spacey’e yönelik cinsel taciz iddialarının gündeme gelmesinin ardından alındı. Deadline’da yer alan habere göre, Netflix ve yapım ortağı Media Rights Capital, çekimlerin yapıldığı Maryland’e giderek dizi ekibine durdurma kararıyla ilgili bilgi verdi.

İki şirket tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “MRC ve Netflix, House of Cards’ın altıncı sezon prodüksiyonunu ikinci bir emre kadar durdurma kararı almıştır. Bu süreçte mevcut durum değerlendirilecek, oyuncu kadromuz ve ekibimizin endişeleri giderilecektir.”

Oyuncu Anthony Rapp, BuzzFeed’e verdiği röportajda 14 yaşındayken Kevin Spacey’in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Spacey, bu iddiaya Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla yanıt vermiş ve olayı hatırlamadığını belirtmişti. Buna rağmen, ünlü oyuncu “sarhoşken yapılmış uygunsuz davranış” olarak nitelediği olaydan dolayı özür dilemişti. Spacey bu açıklamayı eşcinsel olduğunu kamuoyuna duyurmaya yönelik bir fırsat olarak da kullanmıştı. Ünlü oyuncu, eşcinsel olduğunu açıklayarak taciz iddiasından kurtulmaya çalışmakla suçlanmıştı.

Bu olayın ardından House of Cards’ın 2018’de yayınlanacak altıncı sezon bölümleriyle son bulacağı açıklanmıştı. Söz konusu kararın Rapp’in açıklamalarından önce alındığı iddia edilmişti.

Netflix House of Cards hikayesini başka bir açıdan anlatabilir

Variety’de yer alan habere göre, Netflix House of Cards hikayesini başka bir açıdan anlatmanın da yollarını arıyor. Şirketin Frank Underwood’un sağ kolu Doug Stamper’ın macerasını anlatacak bir dizi yapabileceği belirtildi.