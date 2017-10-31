Netflix’in ilk orijinal içeriklerinden biri olan House of Cards, 2018’de yayınlanacak altıncı sezon bölümleriyle birlikte sona erecek. Netflix tarafından The Variety sitesine gönderilen açıklamayla haber doğrulanırken, bitiş kararının açıklanma zamanı dikkat çekiyor.

Dizinin başrol oyuncusu Kevin Spacey, kısa süre önce Uzay Yolu: Keşif’te oynayan oyuncu Anthony Rapp tarafından tacizle suçlanmıştı. Rapp, 14 yaşındayken o dönemde 26 yaşında olan Spacey’in cinsel saldırısına maruz kaldığını belirtmişti. Spacey de bu suçlama üzerine bir açıklama yayınlamış ve Rapp ile arasında yaşananların “uygunsuz, sarhoş davranış”tan kaynaklandığını belirtmişti. Ünlü oyuncu, aynı açıklamada eşcinsel olduğunu da duyurmuştu. Spacey’in taciz suçlamasının kabulü sırasında eşcinsel olduğunu açıklaması kimi çevrelerce “zararı azaltma” çabası olarak değerlendirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Netflix cephesinden kararın Spacey’ye yönelik suçlamalar nedeniyle alınıp alınmadığı konusunda bir açıklama gelmedi. Bazı kaynaklar final kararının daha önce verildiğini iddia etse de, açıklamanın zamanlaması bazı soru işaretleri doğuruyor.

House of Cards’ın altıncı sezon çekimleri devam ediyor

Netflix ve prodüksiyon ortağı Media Rights Capital tarafından The Verge sitesine gönderilen açıklamada, House of Cards’ın altıncı sezon bölümlerinin çekimlerinin devam ettiği belirtildi. Yetkililerin Baltimore’a giderek dizinin ekibiyle bir araya geldiği ve yeni sezon çekimlerinin süreceği konusunda güvence verdiği ifade edildi. Açıklamada Kevin Spacey’in şu dönemde sette olmadığı bilgisi de paylaşıldı.