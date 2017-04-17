Moto E4 Plus sızıntısı 5000 mAh kapasiteli pili işaret ediyor

Moto serisinin müstakbel telefonlarına dair yeni bilgiler internete sızmaya devam ediyor. Moto Z2 Force’un ardından Moto E4 Plus ile ilgili yeni fotoğraf ve bilgiler de ortaya çıktı. Sızan fotoğraflarda telefonunun hem önü hem de arkası net biçimde görülüyor. E4 Plus günümüzdeki akıllı telefonlara kıyasla daha kalın bir cihaz profili çizse de, bunda 5000 mAh kapasiteli pilin varlığı önemli bir rol oynuyor.

Fotoğraflar akıllı telefonun başka özelliklerine dair fikir edinmeyi de mümkün kılıyor. Arka paneli düz olan telefonda bir kamera çıkıntısı bulunmuyor. 3.5 mm. kulaklık jakı telefonun üstüne yerleştirilirken, microUSB girişi de alta taşınıyor. Telefonun arka kapağının da değiştirilebilir olması öngörülüyor.

Telefonun 5.2 inç ekranını 2.5D cam kaplıyor. Telefonun ön kamerasına LED flaş eşlik ediyor. Ekranın alt kısmında ise fiziksel ana ekran tuşu yer alıyor. Bu butonun parmak izi tarayıcısı işlevi görüp görmeyeceği merak ediliyor. Giriş seviyesi akıllı telefonlarda parmak izi tarayıcısı pek sık rastlanan bir bileşen olmasa da, E4 Plus ile bu durumun değişmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Moto E4 Plus ne zaman tanıtılacak?

Lenovo’nun E4 Plus’ı ne zaman duyuracağı ve telefonun fiyat etiketinde ne yazacağı henüz bilinmiyor.