Monument Valley 2 Android kullanıcılarıyla 6 Kasım’da buluşacak

2014’te yayınlanan Monument Valley, sıra dışı çizgileri ve alışılmışın dışındaki oyun dinamiğiyle büyük beğeni kazanmıştı. UsTwo imzası taşıyan oyunun devamı ise geçtiğimiz haziran ayında iOS’te yayınlanmıştı. Monument Valley 2 Android versiyonu ise yaklaşık 5 ay rötarlı olarak 6 Kasım’da yayınlanacak.

Oyunda bir anne ve çocuğu, canlı ve renkli bir mimari içinde çapraz hareketlerle ilerliyor. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi, oyuncular için başarının sırrı farklı rotaları keşfedebilmekten geçiyor. Bu rotalar oyundaki çevrenin farklı noktalarına dokunulduğunda, sürükleme veya döndürme hareketleri yapıldığında ortaya çıkıyor.

UsTwo bu sefer Monument Valley ile Android üzerinden para kazanmayı amaçlıyor. Şirket tarafından 2015’te yapılan açıklamada, Android üzerinde oyunu indirenlerin sadece yüzde 5’inin gerekli ücreti ödediği ve geri kalanların büyük kısmının oyunu illegal yollarla indirdiği belirtilmişti. Korsan Android için yeni bir problem değil. Ancak özellikle küçük oyun geliştiricileri bu sorundan ciddi anlamda etkileniyor.

Monument Valley 2 Android versiyonunun fiyatı açıklanmadı

UsTwo’nun faaliyet alanının sadece oyunlarla sınırlı kalmadığını ve şirketin başka ticari uygulamalar da geliştirdiğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla Monument Valley’den gelecek gelir, UsTwo’nun tek kaynağı değil. Yine de, bu durum başarılı bir oyunun hak ettiği maddi karşılığı alması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Monument Valley 2 Android versiyonunun fiyatı açıklanmış değil. Ancak duyurulacak rakamın iOS versiyonunun 17,99 TL’lik fiyatının seviyesinde olması kesin gibi görünüyor.