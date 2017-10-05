Microsoft ilk Android başlatıcısını iki yılı aşkın bir süre önce sessiz sedasız yayınlamıştı. Şirket, Arrow Launcher ile fonksiyonel ve temel bir çözüm sunmuştu. Söz konusu başlatıcı, Microsoft’un Garage girişimi kapsamında bir şirket tarafından geliştirilmişti. Bu deney, Microsoft Launcher ile yeni bir aşamaya geçiyor.

iPhone’lar kullanıcılara ana ekran tuşuna bastıklarında yapabileceklerini kişiselleştirme imkânını vermiyor. Android cihazlarda ise başlatıcılar ana ekran deneyimini şekillendiriyor. Microsoft bu imkândan yararlanarak başlatıcısıyla PC ve Android telefonlar arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor. Launcher ile Android kullanıcıları mobilde başladıkları fotoğraf görüntüleme, dosya düzenleme ve web sitesinde gezinme gibi işlemlere PC üzerinde devam edebilecek. Microsoft Edge’in iOS ve Android uygulamalarının da merkezinde yer alan “PC üzerinde devam et” özelliği, macOS’in Handoff özelliğine de benziyor.

Kullanıcılar ana ekran üzerinde bir dosyaya dokunarak dosyaları PC üzerinde açabilecek. Bunun OneDrive, Office ve Outlook gibi Microsoft servislerini kullanan Android telefon sahipleri için çok kullanışlı bir özellik olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Microsoft Launcher takvim randevularının, hatırlatıcıların, son fotoğrafların ve haberlerin gösterildiği bir bilgi akışına sahip. Kullanıcılar Launcher’ı farklı temalarla ve renk dokunuşlarıyla kişiselleştirebiliyor.

Microsoft Launcher beta sürümüyle kullanıcılarla buluşuyor

Mevcut Arrow Launcher kullanıcıları, otomatik olarak Microsoft Launcher kullanıcısı olacak. Diğer Android kullanıcıları ise beta sürümüne Google Play Store üzerinden erişebilecek.