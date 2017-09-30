iPhone X bu yılın en fazla merakla beklenen akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor. Ancak dünya genelindeki istekli çoğu kullanıcının bu telefona sahip olmaları gelecek yılı bulabilir.

USA Today‘e demeç veren birkaç analist bu doğrultuda yorumda bulunuyor. Bunlar içinde en iyimser davranını ise Loop Ventures’ın teknoloji yatırımcısı ve analisti Gene Munster oluyor. Ancak o bile iPhone X’un en erken ocak ayına kadar stoklarda geniş hacimli şekilde yer almayabileceğini belirtiyor.

Creative Strategies’den Tim Bajarin, X’un geniş çapta tedarik edilebilmesinin en iyi ihtimalle üç ya da dört ay alabileceğini söylüyor. Jackdaw Research analisti Jan Dawson ise, iPhone X’un yılın ilk çeyreği içinde, yani Ocak-Mart 2018 arasını kapsayan dönemde bulunabilir hâle geleceğini dile getiriyor.

Her ne kadar bunlar tahmin niteliğinde olsa da, iPhone X’un başlangıçta çok kısıtlı bir stokla çıkacağını düşündüren birçok neden bulunuyor.

Öncelikle üretim problemleri ve gecikmelerle ilgili birtakım haberler ortalıkta dolaşıyor. Özellikle yeni OLED ekran ve Face ID yüz tarama sistemi bileşenlerinin tedariği ve üretimiyle ilgili bazı yavaşlıklardan bahsediliyor. Anlaşılan, bu telefonun üretimi Apple‘ın normale göre daha fazla zamanını alıyor. Buna rağmen şirket telefonun 3 Kasım’da yurt dışında satışa çıkacağını söylemeye devam ediyor.

iPhone X kasım ayında yurt dışında satışa sunulduğunda, yüksek bir taleple karşılaşması bekleniyor. Buna rağmen arzın ise, üretimde yaşanan gecikme ve sorunlar nedeniyle, en azından başlangıç aşamasında talebi karşılamayacak oranda olabileceği tahmin ediliyor.

Her ne kadar daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olsa da, tüketicilerinin ilgisinin iPhone 8 ya da iPhone 8 Plus’tan daha çok iPhone X’a yoğunlaştığı açık şekilde görünüyor. Yeni bir ekran biçimine sahip olması, bunun yanı sıra son birkaç yıldır gördüğümüz iPhone modellerinden daha farklı bir formda olması, bu ilginin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Analistler iPhone X’un ön siparişe çıkacağı 27 Ekim tarihinde, bir ya da iki saat içinde tamamen tükeneceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte mağazalar önünde uzun sıralar oluşabileceğini ve birkaç ay boyunca Apple’ın siparişlere yetişmekte zorlanabileceğini de düşünüyor.

Geçmişte bazı iPhone modellerinde de benzer durumlarla karşılaşılmış, ancak Apple tedarik zincirini hızlandırarak kısa sürede yoğun talebi karşılar hâle gelmişti. Benzer durumun iPhone X için de tekrarlanacağını tahmin ediyoruz.

iPhone X’un Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı henüz kesinlik kazanmadı.