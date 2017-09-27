iPhone X‘un 3 Kasım’da yurt dışında satışa sunulacağı belirtilmişti. O gün geldiğinde piyasaya tahmin edilenden daha az miktarda akıllı telefon sevk edilebilir. Wall Street Journal‘ın haberine göre, bu telefonun üretimi sırasında karşılaşılan ek sorunlar üretim sürecini yavaşlatıyor.

Habere göre, iPhone X’da bulunan yeni Face ID yüz tanıma sensörü iki parçaya ayrılıyor. Romeo olarak adlandırılan modül, kızılötesi noktaları yüze yansıtarak onun haritasını çıkarıyor. Juliet modülü ise desenin okumasını yapıyor. WSJ’ye konuşan bir kaynak, Rome modüllerinin üretim hacmiyle ilgili bazı sorunların olduğunu iddia ediyor. Görünüşe göre, bu parçaları üretmek Juliet’i üretmekten çok daha uzun sürüyor. Bu durumun da telefonun kasım başındaki çıkışı zamanında tedarikte kısıtlamalara yol açabileceği düşünülüyor.

iPhone X’a zaten yüksek bir talebin gelmesi bekleniyor. Bu durum da dikkate alındığında, yeni cihazı 2018’e kadar piyasada yaygın şekilde bulmak epey zor olacaktır. iPhone X’u tercih eden, bu nedenle iPhone 8’den vazgeçen birçok tüketicinin bulunduğunu da göz önünde bulundurursak, yeni sorunun da eklenmesiyle birlikte, bu yıl bitmeden yeni telefonu eline alan kullanıcı kitlesi fazlasıyla sınırlı kalabilir.

iPhone X’un Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı henüz kesinlik kazanmadı.