Apple’ın bugün itibarıyla raflardaki yerini alan yeni akıllı telefonu iPhone X iFixit tarafından parçalarına ayrıldı. iFixit, her popüler teknolojik cihaza uyguladığı işlemi iPhone X’a da uyguladı ve Apple’ın yeniliklerini ortaya çıkardı.

iFixit’in işlemi, bazı sürprizleri de gözler önüne seriyor. Bu sürprizlerden ilki, çift pil hücresinin kullanılması oluyor. Söz konusu durum, iPhone ailesi için bir ilk niteliği taşıyor. Bu iki pil hücresi birlikte 2716 mAh pil kapasitesi sağlıyor.

iFixit, çift hücreli pil tasarımının temelinde kapasiteyi artırmaktan ziyade alan tasarrufu olduğunu belirtti. Çift pil hücreli tasarım, daha kreatif şekil ve yerleştirmeleri mümkün hâle getiriyor. Böylelikle Apple artan alandan daha etkin biçimde yararlanabiliyor.

Telefonun içinin büyük kısmını çift hücreli pil kaplarken, ana kartın biraz küçülmüş olması da göze çarpıyor. iPhone X, iPhone 8 Plus’a kıyasla yüzde 30 oranında daha küçük bir yer kaplıyor. Apple’ın ana kartı ikiye katlamış olması da ayrıca dikkat çekiyor. Ana kart tasarımı da Apple adına bir ilk niteliği taşıyor. iFixit, ana kartın standart biçimde yerleştirilmesi durumunda iPhone 8 Plus’ın ana kartından yüzde 35 daha fazla yer kaplayacağına dikkat çekiyor.

Parçalara ayırma işlemi, Apple’ın yeni yüz tanıma sistemi Face ID’nin detaylarını da ortaya koyuyor. Ekranın üst kısmına yerleştirilen “Flood Illuminator” isimli bileşen, kızılötesi ışığı kullanıcının yüzüne yansıtıyor. Cihazın sağ tarafında bulunan kızılötesi nokta projektörü ise kullanıcının yüzüne nokta matrisini yansıtarak yüzün üç boyutlu bir haritasını oluşturacak. Sol tarafta bulunan kızılötesi kamera ise haritayı kontrol ediyor ve ilgili verileri telefona göndererek ekran kilidini açıyor.

iPhone X iFixit tamir edilebilirlik testinden 6 puan aldı

iPhone X iFixit tarafından tamirinin kolaylığı açısından da değerlendirildi. Ekranın ve pilin kolay tamiri, hâlâ Apple’ın önceliği gibi görünüyor. Çatlak ekran, Face ID bileşenlerini çıkarmadan değiştirilebiliyor. Arka panelin kırılmaya yatkın olduğuna dikkat çeken iFixit ekibi, tüm bileşenlerin çıkarılabilmesinin ve tüm şasinin değiştirilebileceğini belirtti. iPhone X tamir edilebilirlik konusunda iFixit’ten 6 puan aldı. Apple’ın bir diğer yeni telefonu iPhone 8 de testten aynı puanla ayrılmıştı. Yakın zamanda tanıtılan Samsung Galaxy Note ise iFixit’ten 4 puan almıştı.