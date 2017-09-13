iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte tanıtıldı. Bu üst sınıf akıllı telefon, Apple‘ın amiral gemisi akıllı telefonun yıllar içinde geçirdiği en büyük değişiklikleri bünyesinde barındırıyor. iPhone’un simgesi olan ana ekran düğmesi ve Touch ID parmak izi okuyucusu kalkarken, bunun yerine ön yüzü neredeyse tamamen kaplayan OLED ekran ve üç boyutlu yüz tarama teknolojisine bağlı olarak çalışan ve telefonun ekran kilidini açmayı sağlayan Face ID özelliği geldi.

iPhone X’da bunun dışında daha hızlı bir Apple A11 işlemci, kablosuz şarj ve daha yüksek renk doğruluğu sunmayı sağlayan True Tone ekran teknolojisi de bulunuyor. Cihaz bu özellikleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile paylaşıyor.

iPhone X en güçlü iPhone modeli olabilir, ancak diğer amiral gemisi Android telefonlarla karşılaştırıldığında nerede yer alıyor? Bunu görmek için iPhone X’un piyasaya çıkışını beklemek ve ilk testlerin sonucunu görmek gerekiyor. En azından şimdilik rakamları yan yana koyup karşılaştırmakta fayda var gibi görünüyor.

Apple’ın en yeni telefonları Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8, LG V30, HTC U11, Essential Phone gibi, Android ekosisteminin güçlü telefonlarıyla karşılaştırılıyor. Hangi telefon, hangi özellik bakımından ne durumda, bunların cevabını aşağıdaki detaylı tabloda bulabilirsiniz.