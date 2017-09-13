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iphone-x-130917iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte tanıtıldı. Bu üst sınıf akıllı telefon, Apple‘ın amiral gemisi akıllı telefonun yıllar içinde geçirdiği en büyük değişiklikleri bünyesinde barındırıyor. iPhone’un simgesi olan ana ekran düğmesi ve Touch ID parmak izi okuyucusu kalkarken, bunun yerine ön yüzü neredeyse tamamen kaplayan OLED ekran ve üç boyutlu yüz tarama teknolojisine bağlı olarak çalışan ve telefonun ekran kilidini açmayı sağlayan Face ID özelliği geldi.

iPhone X’da bunun dışında daha hızlı bir Apple A11 işlemci, kablosuz şarj ve daha yüksek renk doğruluğu sunmayı sağlayan True Tone ekran teknolojisi de bulunuyor. Cihaz bu özellikleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile paylaşıyor.

iPhone X en güçlü iPhone modeli olabilir, ancak diğer amiral gemisi Android telefonlarla karşılaştırıldığında nerede yer alıyor? Bunu görmek için iPhone X’un piyasaya çıkışını beklemek ve ilk testlerin sonucunu görmek gerekiyor. En azından şimdilik rakamları yan yana koyup karşılaştırmakta fayda var gibi görünüyor.

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Apple’ın en yeni telefonları Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8, LG V30, HTC U11, Essential Phone gibi, Android ekosisteminin güçlü telefonlarıyla karşılaştırılıyor. Hangi telefon, hangi özellik bakımından ne durumda, bunların cevabını aşağıdaki detaylı tabloda bulabilirsiniz.

ÖzellikleriPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusGalaxy Note 8Galaxy S8Galaxy S8 PlusEssential PhoneLG V30iPhone 7iPhone 7 PlusPixelPixel XLHTC U11
Ekran5.8 inç4.7 inç5.5 inç6.3 inç5.8 inç6.2 inç5.71 inç6 inç4.7 inç5.5 inç5 inç5.5 inç5.5 inç
Çözünürlük2436 x 11251334 x 7501920 x 10802960 x 14402960 x 14402960 x 14402560 x 13122880 x 14401334 x 7501920 x 10801920 x 10802560 x 14402560 x 1440
İşlemciA11 BionicA11 BionicA11 BionicSnapdragon 835 (2.35GHz and 1.9GHz, octa-core)Snapdragon 835 (2.35GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli)Snapdragon 835 (2.35GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli)Snapdragon 835 (2.45GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli)Snapdragon 835A10 FusionA10 FusionSnapdragon 821 (dört çekirdekli)Snapdragon 821 (quad-core)Snapdragon 835 (2.45GHz, sekiz çekirdekli)
RAMAçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı6GB4GB4GB4GB4GB2GB3GB4GB4GB4GB, 6GB
Depolama64GB, 256GB64GB, 256GB64GB, 256GB64GB, 128GB, 256GB64GB64GB128GB64GB, 128GB32GB, 128GB, 256GB32GB, 128GB, 256GB32GB, 128GB32GB, 128GB64GB, 128GB
Arka Kamera12 megapiksel, 12 megapiksel (wide)12 megapiksel12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı)12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı)12 megapiksel12 megapiksel13 megapiksel, 13 megapiksel (monokrom)16 megapiksel, 13 megapiksel (geniş açılı)12 megapiksel12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı)12.3 megapiksel12.3 megapiksel12 megapiksel
Ön Kamera7 megapiksel7 megapiksel7 megapiksel8 megapiksel8 megapiksel8 megapiksel8 megapiksel5 megapiksel7 megapiksel7 megapiksel8 megapiksel8 megapiksel16 megapiksel
PilAçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı3300 mAh3000 mAh3500 mAh3040 mAh3300 mAh1960 mAh2900 mAh2770 mAh3450 mAh3000 mAh
Suya DayanıklılıkIP67IP67IP67IP68IP68IP68YokIP68IP67IP67YokYokIP67
Ağırlık174 gr.148 gr.202 gr.195 gr.155 gr.173 gr.185 gr.158 gr.138 gr.188 gr.143 gr.168 gr.169 gr.
Boyutlar (mm.)143.6 x 70.9 x 7.7138.4 x 67.3 x 7.3158.4 x 78.1 x 7.5162.5 x 74.8 x 8.6148.9 x 68.1 x 8159.5 x 73.4 x 8.1141.5 x 71.1 x 7.8151.7 x 75.4 x 7.4138.3 x 67.1 x 7.1158.2 x 77.9 x 7.3143.8 x 69.5 x 8.5154.7 x 75.7 x 8.5153.9 x 75.9 x 7.9
Diğer ÖzelliklerFace ID taramaKablosuz şarjKablosuz şarjS Pen, İris tarama, USB-Cİris tarama, USB-Cİris tarama, USB-CModüler eklenti sistemiQuad DAC Hi-Fi SesForce Touch ana ekran düğmesi, kulaklık jakı yokForce Touch ana ekran düğmesi, kulaklık jakı yokGoogle Assistant, hızlı şarjGoogle Assistant, hızlı şarjSıkılabilir kenar fonksiyonları