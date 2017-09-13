iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte tanıtıldı. Bu üst sınıf akıllı telefon, Apple‘ın amiral gemisi akıllı telefonun yıllar içinde geçirdiği en büyük değişiklikleri bünyesinde barındırıyor. iPhone’un simgesi olan ana ekran düğmesi ve Touch ID parmak izi okuyucusu kalkarken, bunun yerine ön yüzü neredeyse tamamen kaplayan OLED ekran ve üç boyutlu yüz tarama teknolojisine bağlı olarak çalışan ve telefonun ekran kilidini açmayı sağlayan Face ID özelliği geldi.
iPhone X’da bunun dışında daha hızlı bir Apple A11 işlemci, kablosuz şarj ve daha yüksek renk doğruluğu sunmayı sağlayan True Tone ekran teknolojisi de bulunuyor. Cihaz bu özellikleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile paylaşıyor.
iPhone X en güçlü iPhone modeli olabilir, ancak diğer amiral gemisi Android telefonlarla karşılaştırıldığında nerede yer alıyor? Bunu görmek için iPhone X’un piyasaya çıkışını beklemek ve ilk testlerin sonucunu görmek gerekiyor. En azından şimdilik rakamları yan yana koyup karşılaştırmakta fayda var gibi görünüyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: iPhone X v. iPhone 8 Plus v. iPhone 8 v. iPhone 7 Plus v. iPhone 7
Apple’ın en yeni telefonları Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8, LG V30, HTC U11, Essential Phone gibi, Android ekosisteminin güçlü telefonlarıyla karşılaştırılıyor. Hangi telefon, hangi özellik bakımından ne durumda, bunların cevabını aşağıdaki detaylı tabloda bulabilirsiniz.
|Özellikler
|iPhone X
|iPhone 8
|iPhone 8 Plus
|Galaxy Note 8
|Galaxy S8
|Galaxy S8 Plus
|Essential Phone
|LG V30
|iPhone 7
|iPhone 7 Plus
|Pixel
|Pixel XL
|HTC U11
|Ekran
|5.8 inç
|4.7 inç
|5.5 inç
|6.3 inç
|5.8 inç
|6.2 inç
|5.71 inç
|6 inç
|4.7 inç
|5.5 inç
|5 inç
|5.5 inç
|5.5 inç
|Çözünürlük
|2436 x 1125
|1334 x 750
|1920 x 1080
|2960 x 1440
|2960 x 1440
|2960 x 1440
|2560 x 1312
|2880 x 1440
|1334 x 750
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|2560 x 1440
|İşlemci
|A11 Bionic
|A11 Bionic
|A11 Bionic
|Snapdragon 835 (2.35GHz and 1.9GHz, octa-core)
|Snapdragon 835 (2.35GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli)
|Snapdragon 835 (2.35GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli)
|Snapdragon 835 (2.45GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli)
|Snapdragon 835
|A10 Fusion
|A10 Fusion
|Snapdragon 821 (dört çekirdekli)
|Snapdragon 821 (quad-core)
|Snapdragon 835 (2.45GHz, sekiz çekirdekli)
|RAM
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|6GB
|4GB
|4GB
|4GB
|4GB
|2GB
|3GB
|4GB
|4GB
|4GB, 6GB
|Depolama
|64GB, 256GB
|64GB, 256GB
|64GB, 256GB
|64GB, 128GB, 256GB
|64GB
|64GB
|128GB
|64GB, 128GB
|32GB, 128GB, 256GB
|32GB, 128GB, 256GB
|32GB, 128GB
|32GB, 128GB
|64GB, 128GB
|Arka Kamera
|12 megapiksel, 12 megapiksel (wide)
|12 megapiksel
|12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı)
|12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı)
|12 megapiksel
|12 megapiksel
|13 megapiksel, 13 megapiksel (monokrom)
|16 megapiksel, 13 megapiksel (geniş açılı)
|12 megapiksel
|12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı)
|12.3 megapiksel
|12.3 megapiksel
|12 megapiksel
|Ön Kamera
|7 megapiksel
|7 megapiksel
|7 megapiksel
|8 megapiksel
|8 megapiksel
|8 megapiksel
|8 megapiksel
|5 megapiksel
|7 megapiksel
|7 megapiksel
|8 megapiksel
|8 megapiksel
|16 megapiksel
|Pil
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|3300 mAh
|3000 mAh
|3500 mAh
|3040 mAh
|3300 mAh
|1960 mAh
|2900 mAh
|2770 mAh
|3450 mAh
|3000 mAh
|Suya Dayanıklılık
|IP67
|IP67
|IP67
|IP68
|IP68
|IP68
|Yok
|IP68
|IP67
|IP67
|Yok
|Yok
|IP67
|Ağırlık
|174 gr.
|148 gr.
|202 gr.
|195 gr.
|155 gr.
|173 gr.
|185 gr.
|158 gr.
|138 gr.
|188 gr.
|143 gr.
|168 gr.
|169 gr.
|Boyutlar (mm.)
|143.6 x 70.9 x 7.7
|138.4 x 67.3 x 7.3
|158.4 x 78.1 x 7.5
|162.5 x 74.8 x 8.6
|148.9 x 68.1 x 8
|159.5 x 73.4 x 8.1
|141.5 x 71.1 x 7.8
|151.7 x 75.4 x 7.4
|138.3 x 67.1 x 7.1
|158.2 x 77.9 x 7.3
|143.8 x 69.5 x 8.5
|154.7 x 75.7 x 8.5
|153.9 x 75.9 x 7.9
|Diğer Özellikler
|Face ID tarama
|Kablosuz şarj
|Kablosuz şarj
|S Pen, İris tarama, USB-C
|İris tarama, USB-C
|İris tarama, USB-C
|Modüler eklenti sistemi
|Quad DAC Hi-Fi Ses
|Force Touch ana ekran düğmesi, kulaklık jakı yok
|Force Touch ana ekran düğmesi, kulaklık jakı yok
|Google Assistant, hızlı şarj
|Google Assistant, hızlı şarj
|Sıkılabilir kenar fonksiyonları