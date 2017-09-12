Apple 12 Eylül etkinliğinde iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olmak üzere üç yeni iPhone tanıttı. Bu modeller arasında en çekici olanı, doğal olarak ön yüzü tamamen ekranla kaplı olan iPhone X oldu. Bununla birlikte iPhone 8 ve 8 Plus modelleri de cam arka yüzey ve iyileştirilmiş donanım bileşenleri ve kamera gibi unsurlar ve aynı zamanda kablosuz şarj gibi özelliklerle geçen yılın telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’a göre ilerleme kaydetti.

Karşılaştırmanın en güzel ve anlaşılır yolu tabloda gösterimdir. Biz de onu yapıyor ve Apple’ın bu akşam tanıttığı üç yeni iPhone modelini geçen yılın iPhone’larıyla karşılaştırıyoruz.

Apple’ın son beş iPhone modelinin ekran, işlemci, kamera, bellek, depolama alanı, boyut ve diğer özellikler bakımından karşılaştırması aşağıdaki tabloda yer alıyor.