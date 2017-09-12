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iphone-x-iphone-8-iphone-8-plus-120917Apple 12 Eylül etkinliğinde iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olmak üzere üç yeni iPhone tanıttı. Bu modeller arasında en çekici olanı, doğal olarak ön yüzü tamamen ekranla kaplı olan iPhone X oldu. Bununla birlikte iPhone 8 ve 8 Plus modelleri de cam arka yüzey ve iyileştirilmiş donanım bileşenleri ve kamera gibi unsurlar ve aynı zamanda kablosuz şarj gibi özelliklerle geçen yılın telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’a göre ilerleme kaydetti.

Karşılaştırmanın en güzel ve anlaşılır yolu tabloda gösterimdir. Biz de onu yapıyor ve Apple’ın bu akşam tanıttığı üç yeni iPhone modelini geçen yılın iPhone’larıyla karşılaştırıyoruz.

Apple’ın son beş iPhone modelinin ekran, işlemci, kamera, bellek, depolama alanı, boyut ve diğer özellikler bakımından karşılaştırması aşağıdaki tabloda yer alıyor.

 iPHONE XiPHONE 8 PLUSiPHONE 8iPHONE 7 PLUSiPHONE 7
EKRAN5.8 inç, 1125 x 2436, Super AMOLED5.5 inç, 1080 x 1920, LED arka aydınlatmalı IPS LCD4.7 inç, 750 x 1334, LED arka aydınlatmalı IPS LCD5.5 inç, 1080 x 1920, LED arka aydınlatmalı IPS LCD4.7 inç, 750 x 1334, LED arka aydınlatmalı IPS LCD
İŞLEMCİAltı çekirdekli Apple A11 BionicAltı çekirdekli Apple A11 BionicAltı çekirdekli Apple A11 BionicDört çekirdekli Apple A10 FusionDört çekirdekli Apple A10 Fusion
DEPOLAMA64 / 256 GB64 / 256 GB64 / 256 GB32 / 128 / 256 GB32 / 128 / 256 GB
BELLEK3 GB RAM3 GB RAM2 GB RAM3 GB RAM2 GB RAM
KAMERAArka: Çift 12 MP, (f/1.8 + f/2.4) faz algılamalı otomatik odak, çift OIS, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video		Arka: Çift 12 MP, (28 mm, f/1.8, OIS + f/2.8) faz algılamalı otomatik odak, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video		Arka: 12 MP, f/1.8, faz algılamalı otomatik odak, OIS, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video		Arka: Çift 12 MP, (28 mm, f/1.8, OIS + f/2.8) faz algılamalı otomatik odak, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video		Arka: 12 MP, f/1.8, faz algılamalı otomatik odak, OIS, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video
PİLBelli değilBelli değilBelli değil2900 mAh1960 mAh
YAZILIMiOS 11iOS 11iOS 11iOS 10 (iOS 11'e güncellenebilir)iOS 10 (iOS 11'e güncellenebilir)
BOYUTLAR VE AĞIRLIK143.6 x 70.9 x 7.7 mm / 174 gr.158.4 x 78.1 x 7.5 mm. / 202 gr.138.4 x 67.3 x 7.3 mm. / 148 gr.158.2 x 77.9 x 7.3 mm. / 188 gr.138.3 x 67.1 x 7.1 mm. / 138 gr.
DİĞER ÖZELLİKLER- Face ID yüz tanıma sistemi
- Suya ve toza dayanıklı gövde
- Animoji
- Kablosuz şarj
- True Tone ekran		- Touch ID parmak izi okuyucu
- Suya ve toza dayanıklı gövde
- Kablosuz şarj
- True Tone ekran		- Touch ID parmak izi okuyucu
- Suya ve toza dayanıklı gövde
- Kablosuz şarj
- True Tone ekran		- Touch ID parmak izi okuyucu
- Suya ve toza dayanıklı gövde		- Touch ID parmak izi okuyucu
- Suya ve toza dayanıklı gövde
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