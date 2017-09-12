Apple 12 Eylül etkinliğinde iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olmak üzere üç yeni iPhone tanıttı. Bu modeller arasında en çekici olanı, doğal olarak ön yüzü tamamen ekranla kaplı olan iPhone X oldu. Bununla birlikte iPhone 8 ve 8 Plus modelleri de cam arka yüzey ve iyileştirilmiş donanım bileşenleri ve kamera gibi unsurlar ve aynı zamanda kablosuz şarj gibi özelliklerle geçen yılın telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’a göre ilerleme kaydetti.
Karşılaştırmanın en güzel ve anlaşılır yolu tabloda gösterimdir. Biz de onu yapıyor ve Apple’ın bu akşam tanıttığı üç yeni iPhone modelini geçen yılın iPhone’larıyla karşılaştırıyoruz.
Apple’ın son beş iPhone modelinin ekran, işlemci, kamera, bellek, depolama alanı, boyut ve diğer özellikler bakımından karşılaştırması aşağıdaki tabloda yer alıyor.
|iPHONE X
|iPHONE 8 PLUS
|iPHONE 8
|iPHONE 7 PLUS
|iPHONE 7
|EKRAN
|5.8 inç, 1125 x 2436, Super AMOLED
|5.5 inç, 1080 x 1920, LED arka aydınlatmalı IPS LCD
|4.7 inç, 750 x 1334, LED arka aydınlatmalı IPS LCD
|5.5 inç, 1080 x 1920, LED arka aydınlatmalı IPS LCD
|4.7 inç, 750 x 1334, LED arka aydınlatmalı IPS LCD
|İŞLEMCİ
|Altı çekirdekli Apple A11 Bionic
|Altı çekirdekli Apple A11 Bionic
|Altı çekirdekli Apple A11 Bionic
|Dört çekirdekli Apple A10 Fusion
|Dört çekirdekli Apple A10 Fusion
|DEPOLAMA
|64 / 256 GB
|64 / 256 GB
|64 / 256 GB
|32 / 128 / 256 GB
|32 / 128 / 256 GB
|BELLEK
|3 GB RAM
|3 GB RAM
|2 GB RAM
|3 GB RAM
|2 GB RAM
|KAMERA
|Arka: Çift 12 MP, (f/1.8 + f/2.4) faz algılamalı otomatik odak, çift OIS, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video
|Arka: Çift 12 MP, (28 mm, f/1.8, OIS + f/2.8) faz algılamalı otomatik odak, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video
|Arka: 12 MP, f/1.8, faz algılamalı otomatik odak, OIS, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video
|Arka: Çift 12 MP, (28 mm, f/1.8, OIS + f/2.8) faz algılamalı otomatik odak, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video
|Arka: 12 MP, f/1.8, faz algılamalı otomatik odak, OIS, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı
Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video
|PİL
|Belli değil
|Belli değil
|Belli değil
|2900 mAh
|1960 mAh
|YAZILIM
|iOS 11
|iOS 11
|iOS 11
|iOS 10 (iOS 11'e güncellenebilir)
|iOS 10 (iOS 11'e güncellenebilir)
|BOYUTLAR VE AĞIRLIK
|143.6 x 70.9 x 7.7 mm / 174 gr.
|158.4 x 78.1 x 7.5 mm. / 202 gr.
|138.4 x 67.3 x 7.3 mm. / 148 gr.
|158.2 x 77.9 x 7.3 mm. / 188 gr.
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm. / 138 gr.
|DİĞER ÖZELLİKLER
|- Face ID yüz tanıma sistemi
- Suya ve toza dayanıklı gövde
- Animoji
- Kablosuz şarj
- True Tone ekran
|- Touch ID parmak izi okuyucu
- Suya ve toza dayanıklı gövde
- Kablosuz şarj
- True Tone ekran
|- Touch ID parmak izi okuyucu
- Suya ve toza dayanıklı gövde
- Kablosuz şarj
- True Tone ekran
|- Touch ID parmak izi okuyucu
- Suya ve toza dayanıklı gövde
|- Touch ID parmak izi okuyucu
- Suya ve toza dayanıklı gövde