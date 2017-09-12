Apple‘ın yeni akıllı telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus 15 Eylül tarihinden itibaren yurt dışında ön siparişe sunuluyor. Telefonların dağıtımına ve Apple Store’larda satılmasına ise 22 Eylül’de başlanacak. Apple, eylül ayı içerisinde yurt dışında birçok ülkede yeni akıllı telefonlarını piyasaya sunmayı planlıyor.

Ne var ki, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına dair kesin bilgi henüz verilmedi. Apple Türkiye’nin web sitesinde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için “Yakında sizlerle” ibaresi yer alıyor. Apple’ın iPhone 8 ile ilgili gönderdiği basın bülteninde, daha önce iPhone satışlarının Türkiye ile aynı zamanlarda başladığı ülkeler için eylül ayı içinde, tam olarak 22 Eylül çıkış tarihleri veriliyor. Ancak Türkiye için böyle bir bilgi henüz yok. Yine de, Apple’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı en erken ekim ayı içinde Türkiye’de de satışa sunmasını bekleyebiliriz.

Eğer iPhone 8 veya 8 Plus için beklemek istemiyor, hemen sahip olmayı amaçlıyorsanız, o hâlde akla gelen ilk seçenek iPhone 8 ya da iPhone 8 Plus’ı Amerika’dan satın almak. Apple, bu yeni telefonları için peşin satış fiyatlarını aşağıdaki gibi veriyor.

iPhone 8 Amerika fiyatları

Buna göre iPhone 8 Amerika kontratsız fiyatları aşağıdaki gibi:

iPhone 8 64 GB: 699 Dolar (yaklaşık 2394 TL)

iPhone 8 256 GB: 849 Dolar (yaklaşık 2915 TL)

iPhone 8 Plus Amerika fiyatları ise şu şekilde:

iPhone 8 Plus 64 GB: 799 Dolar (yaklaşık 2743 TL)

iPhone 8 Plus 256 GB: 949 Dolar (yaklaşık 3258 TL)

Bu fiyatların TL cinsinden karşılıkları 12 Eylül 2017 tarihli $-TL paritesiyle verilmiştir. (1 ABD doları: 3,43 TL)

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta başlangıç seviyesi depolama alanı kapasiteleri 64 GB, bu nedenle iPhone 8 Amerika başlangıç fiyatında geçen yıla göre dolar cinsinden 50 dolarlık bir artış söz konusu. Bu fark iPhone 8 Plus’ta ise 30 dolara iniyor. 256 GB kapasiteli seçenekler ise iPhone 8’de aynı fiyatta kalırken, iPhone 8 Plus’ta 20 dolarlık bir indirimin varlığı dikkat çekiyor. Aradan kalkan 128 GB kapasiteli seçenek nedeniyle daha yüksek kapasiteli seçenek isteyenlerin daha fazla ödeme yapmaları gerekecek.

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye için peşin satış fiyatlarını açıklamadı, ancak muhtemelen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın satıldığı fiyatlarla aynı seviyedeki fiyatlardan piyasada olacaktır.

iPhone 8 veya iPhone 8 Plus’ı ABD’den satın almak, kayıt ücretine rağmen daha ucuza denk geliyor. Ancak Apple’ın uluslararası garantisi Türkiye’yi kapsamıyor. Yani yurt dışından aldığınız bir Apple ürünü artık Türkiye’de garanti kapsamında değil. Bu da arıza durumunda büyük bir risk anlamına geliyor. iPhone 8 veya 8 Plus’ı Türkiye’den satın aldığınızda ise iki yıl süren garanti, Türkiye’de herhangi bir uyum sorunu olmaksızın kullanma, kayıt için pasaport aramama gibi avantajlara sahip oluyorsunuz. Bu hususları dikkate almak gerekiyor.