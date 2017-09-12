Apple‘ın en üst seviyeye yerleştirdiği, ön yüzü tamamen ekranla kaplı yeni akıllı telefonu iPhone X 27 Ekim Cuma günü yurt dışında ön siparişe sunuluyor. Telefonların dağıtımına ve Apple Store’larda satılmasına ise 3 Kasım’da başlanacak. Apple, 3 Kasım Cuma günü yurt dışında birçok ülkede yeni akıllı telefonlarını piyasaya sunmayı planlıyor.

Ne var ki, iPhone X’un Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına dair kesin bilgi henüz verilmedi. Apple Türkiye’nin web sitesinde iPhone X için “Yakında sizinle” ibaresi yer alıyor. Apple’ın iPhone X ile ilgili gönderdiği basın bülteninde, daha önce iPhone satışlarının Türkiye ile aynı zamanlarda başladığı ülkeler için 3 Kasım tarihi olarak çıkış tarihi gösteriliyor. Ancak Türkiye için böyle bir bilgi henüz yok. Yine de, Apple’ın iPhone X’u kasım ayı içinde veya aralık ayı başlarında Türkiye’de satışa sunmasını bekliyoruz.

Eğer iPhone X için fazla beklemek istemiyor, kasım başında hemen çıktığında sahip olmayı amaçlıyorsanız, o hâlde akla gelen ilk seçenek iPhone X’u Amerika’dan satın almak olacaktır. Apple artık telefonlarının peşin satış fiyatını açıklıyor. iPhone X için de başlangıç fiyatı verildi.

iPhone X Amerika fiyatları

Buna göre iPhone X Amerika peşin fiyatları aşağıdaki gibi:

iPhone X 64 GB: 999 Dolar (yaklaşık 3430 TL)

iPhone X 256 GB: 1149 Dolar (yaklaşık 3945 TL)

Bu fiyatların TL cinsinden karşılıkları 12 Eylül 2017 tarihli $-TL paritesiyle verilmiştir. (1 ABD doları: 3,43 TL)

iPhone X’un Türkiye satış tarihi henüz açıklanmadığı için Türkiye satış fiyatlarını da bilmiyoruz. Ancak ABD fiyatlarının yaklaşık 3 bin 500 TL seviyesinde olduğu bir ortamda iPhone X’un başlangıç fiyatının 5000 TL’den aşağı olmayacağını belirtmek gerekiyor.

iPhone X’u ABD’den satın almak, kayıt ücretine rağmen daha ucuza denk geliyor. Ancak Apple’ın uluslararası garantisi Türkiye’yi kapsamıyor. Yani yurt dışından aldığınız bir Apple ürünü artık Türkiye’de garanti kapsamında değil. Bu da arıza durumunda büyük bir risk anlamına geliyor. iPhone X’i Türkiye’den satın aldığınızda ise iki yıl süren garanti, Türkiye’de herhangi bir uyum sorunu olmaksızın kullanma, kayıt için pasaport aramama gibi avantajlara sahip oluyorsunuz. Bu hususları dikkate almak gerekiyor.