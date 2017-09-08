Azimli mühendis iPhone 7’ye 3.5 mm. kulaklık jakı ekledi

3.5 mm kulaklık jaklı bir iPhone 7, bu portun kaybından dolayı hâlâ şikayette bulunan Apple fanatiklerinin rüyası olmalıdır. Bir azimli kişi, bu rüyayı gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

Daha önce Shenzhen’in ünlü telefon pazarlarından aldığı geri dönüştürülmüş ve yedek parçalarla kendi iPhone 6s’ini yapmayı başaran eski yazılım mühendisi Scotty Allen, bu sefer de yeni ve yine ses getiren bir iPhone projesiyle karşımıza çıkıyor. Apple’ın akıllı telefonun imitasyonunu yapmayı bir adım öteye götüren Allen, bu telefona 3.5 mm. kulaklık jakını da geri getiriyor.

33 dakikalık bir video yayınlayan Allen, tüm inşa sürecini detaylarıyla anlatıyor. Böylelikle mühendisin projeye verdiği çabayı iyi şekilde görme fırsatı elde ediyoruz. Aslına bakarsanız, yaptığı yeteri kadar basit görünüyor. Apple’ın 3.5 mm. Lightning adaptörünü almış ve bunu doğrudan telefonun içine entegre etmiş.

Tahmin edeceğiniz üzere, bu girişim fazlasıyla karışık ve pahalı görünüyor. Allen’ın da Apple’ın adaptörüne entegre edecek bir devre kartı tasarlaması gerekti. Ayrıca bu devre kartını telefona yerleştirmek için de kafa yorması ve telefonu çalışır hâle getirmesi yapması gereken işler arasında bulunuyordu.

Allen’ın tasarımını kısıtlayan bazı unsurlar da söz konusu. Apple’ın Lightning adaptörünün çalışma şekli nedeniyle, telefonu şarj ederken kulaklık jakını kullanmak hâlâ mümkün olmuyor.

Allen, özel devre kartı tasarımının kaynak kodunu açtı, böylelikle başkaları da kendi kartını geliştirip özelleştirilmiş iPhone’larını tasarlayabilirler. Ancak kendi cihazını modifiye etmek isteyenlerin bazı dahili bileşenlerin yerini değiştirmeleri gerekecek. Bunların arasında dokunsal geri bildirim motoru ve pil de bulunuyor.

Mühendise göre, tüm projenin kendisine maliyeti birkaç bin dolar seviyesinde oldu. Parçalar ve ekranlar için üç adet iPhone 7 feda etti, aynı zamanda tonlarca Apple kulaklık adaptörü de harcandı.

Sıra dışı bir şeyler deneyip başarmak isteyenler için bu proje epey cazip görünüyor. Ancak para ve zaman aldığı bir gerçek. Bu kadar zahmetin yerine bir çift Bluetooth kulaklık almak hem maliyet hem de zaman açısından daha mantıklı bir çözüm olabilir gibi görünüyor.