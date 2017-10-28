Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, kurumsal pazardaki ve altyapı sektöründeki etkinliğini son zamanlarda son kullanıcıya yönelik ürünlere de yansıtmış durumda. Küresel akıllı telefon pazarında ikinci sıraya yerleşen şirket, bu büyümesini sürdürmek istiyor. Huawei piyasa değeri konusunda da 2019 itibarıyla 100 milyar dolara ulaşmayı kendisine hedef olarak belirlemiş durumda.

TechRadar sitesine konuşan Huawei’nin kurumsal pazarlama biriminin başkanı Qui Heng, şirketin 2019’da 100 milyar piyasa değerine ulaşma hedefini dillendiren isim oldu. Bu hedefi 2011’de koyduklarını belirten Heng, 5G’nin hazır olduğu dönemde aktif bağlantı sayısının 100 milyara ulaşmasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.

2010’da 28.3 milyar dolar değerinde araç ve hizmet satan Huawei, 2011’de “bulut-veri yolu-cihaz” stratejisini açıklamıştı. Şirket, söz konusu stratejiyi 2021 itibarıyla dolar bazında 12 haneli piyasa değerine sahip olmanın yol haritası olarak nitelemişti. Huawei o dönemde akıllı telefon pazarında Nokia, RIM, Motorola, Sony Ericsson ve HTC gibi şirketlerin arkasında 10. sırada yer alıyordu.

Aradan geçen 6 yılda söz konusu rakiplerini geride bırakmayı başaran şirket, Samsung’un ardından en büyük ikinci Android üreticisi hâline geldi. Çinli üretici, geride kalan çeyrekte akıllı telefon sevkiyatlarında Apple’ın da önüne geçti. Apple’a karşı üstünlüğün iPhone X’un çıkışıyla birlikte son bulması muhtemel görünse de, 6 yılda gelinen noktanın Huawei adına etkileyici olduğu bir gerçek.

Huawei piyasa değeri hedefinde Ar-Ge yatırımlarına güveniyor

Huawei piyasa değeri konusunda belirlediği hedefe ulaşma konusunda Ar-Ge yatırımlarına güveniyor. Qui Heng; Ar-Ge yatırımlarıyla belli alanlarda zirveye yükselebileceklerini, zirvede oldukları alanlarda ise liderliklerini güçlendirebileceklerini belirtti. Heng, bunun 100 milyar dolar piyasa değerine ulaşma hedefinin önemli aşamalarından biri olduğunu sözlerine ekledi.