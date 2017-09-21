HTC ve Google 1.1 milyar dolarlık bir anlaşmayı resmen duyurdular. Bu anlaşmayla birlikte HTC’nin akıllı telefon tasarım ve mühendislik ekipleri Google için çalışmaya başlayacak. Anlaşmanın şartları açığa çıkarılmamış olsa da, HTC’nin konuyla ilgili olarak yayınladığı basın bülteninde bir konuya açıklık getiriliyor. Şirketin kendi markasını taşıyan akıllı telefonlarını en azından bir amiral gemisi modelle görmeye devam edeceğiz.

Yayınlanan basın açıklamasında, söz konusu anlaşmanın HTC’nin kendi markasını taşıyan akıllı telefon stratejisini destekleyeceği, daha sadeleştirilmiş bir ürün portföyünü mümkün kılacağı, daha yüksek operasyonel verimlilik ve finansal esneklik sağlayacağı şeklinde bir ibare bulunuyor. HTC’nin, bu yılın başlarında HTC U11’in başarılı şekilde gerçekleşen çıkışının ardından, sınıfının en iyisi mühendislik yeteneklerini barındırmaya devam edecek gelecek nesil amiral gemisi telefonu üzerinde çalıştığı da vurgulanıyor.

Daha sadeleştirilmiş ve düzenli hâle getirilmiş ürün portföyü tanımı, HTC’nin geriye sadece en çok kâr getiren ve başarılı olmuş modellerini bırakacağı anlamına geliyor. Genel olarak U11 gibi amiral gemisi telefonlar başarılı olduğu için, geriye amiral gemisi modeller kalabilir. Finansal esneklik ise HTC’nin aylardır önemli zararlarla faaliyetlerini sürdürdüğü gerçeğine atıfta bulunuyor. Ekibin Google tarafından devralınması sayesinde maaş yükünden kurtulacak, aynı zamanda kasasına girecek 1.1 milyar dolarlık nakit parayla da rahat bir nefes alacak.

HTC’nin akıllı telefon operasyonlarını birdenbire tamamen durdurmamasının mantıklı bir açıklaması, şirketin dünya çapında mobil operatörler ve mağazalar içn tutmakta olduğu yüksek miktardaki stok olabilir. Hiçbir kişi, kapısına kilit vurulmuş bir şirket biriminin geliştirdiği telefonları almak istemeyecektir. Google ile yapılan anlaşmanın gelecek yılın başlarına, tam da yeni bir amiral gemisi HTC cihazının beklendiği zamana kadar tamamlanmayacak olmasını dikkate aldığımızda da, HTC’nin üstünde uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü bir projeyi nihayete erdirmek istemesi de mantıklı bir adım olarak nitelendirilebilir.

2018’de HTC U12 olarak adlandırılabilecek bir amiral gemisi cihaz çıkarma planı, HTC’nin bünyesinde mevcut telefon işlerini etkilenmeyecek şekilde sürdürmeye yetecek miktarda çalışandan daha fazlasını tutabileceği anlamına geliyor. Ne var ki, şirketin yeni dönemde Samsung, LG veya daha da zenginleşmiş ve güçlenmiş bir Google ile ne oranda rekabet edebileceği soru işareti olarak ortada kalmaya devam edecek.

Her ne olursa olsun, en mantıklı senaryo, HTC’nin akıllı telefonlarla olan bağlarını birden kesmek yerine yavaş bir sonlandırma yapmayı tercih etmesi ve bundan sonra tüm enerjisini Vive sanal gerçeklik platformunu küresel çapta başarıya ulaştırmaya vermesi gibi görünüyor. Uzun vadede HTC markalı akıllı telefonların ortadan kaybolduğunu, bunun yerine bu markayı sanal gerçeklik ürünleriyle andığımızı görebiliriz.