Google HTC’nin akıllı telefon işlerini satın alacağını açıkladı. Her iki şirketin yaptığı ortak açıklamayla birlikte, satın almayla ilgili olarak aylardır süren dedikodular da nihayete ermiş oldu.

Anlaşma sonucunda şunlar olacak: Belirli sayıda HTC çalışanı, bunların büyük bir kısmı Google ile Pixel akıllı telefonlarını geliştirmek için çoktan çalışmaya başlamıştı, Google’ın donanım birimine katılacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre, HTC, satın alma işlemi sonucunda 1.1 milyar dolar nakit para da alacak.

Anlaşmanın bir diğer maddesi de HTC’nin fikri hakları için imtiyazlı olmayan lisansın verilecek olması. Bu da HTC’nin aralarında akıllı telefonların da bulunduğu ürünleri kendi markası altında çıkarmaya devam etmesi olacak.

HTC Vive sanal gerçeklik birimine dokunulmayacak, benzer şekilde HTC’nin diğer girişimleri de satın almadan etkilenmeyecek. Anlaşma sürecinin 2018’in başlarında tamamlanması bekleniyor.

Son birkaç aydır HTC’nin ticari faaliyetlerinin bir kısmını ya da tümünü satacağına yönelik haberler çıkıyordu. HTC’nin 21 Eylül Perşembe günü borsada işlem gören hisselerinin ticaretini geçici olarak durduracağını açıklamasıyla birlikte dedikodular doruk noktasına ulaşmıştı. Herkes bugün resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordu.

Her ne kadar bugünkü duyuruda doğrudan bahsedilmese de, HTC Google Pixel 2 akıllı telefonun üreticisi olacak.

I'm thrilled about our agreement with HTC – looking forward to building many great products together! @Google @htc https://t.co/PWtDUiG4xs — Rick Osterloh (@rosterloh) September 21, 2017

Söz konusu söylenti birkaç aydır dillendiriliyordu, ancak yayınlanan açıklama ve Google’ın donanımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Rick Osterloh’un kaleme aldığı blog yazısı da durumu işaret ediyor.

Osterloh, Google’a katılacak HTC çalışanlarını kastederek, geleceğin Google çalışanları, zaten Pixel akıllı telefon serisi için yakından çalıştıkları kişiler olduğunu, bunlarla tek bir ekip olarak çalışacak olmaktan dolayı heyecan duyduğunu söyledi. HTC, ilk Pixel akıllı telefonlarının üretimini gerçekleştirmişti.

Google Pixel 2’nin ekim ayı başında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılmasını bekliyoruz. Osterloh bu yeni akıllı telefonun yalnız başına gelmeyeceğini de söyledi. Geçen sonbaharda aralarında Pixel akıllı telefonların, Google Home, Google Wifi, Daydream View ve Chromecast Ultra’nın da bulunduğu ilk Made by Google ürünlerini çıkardıklarını, 4 Ekim’de de ikinci nesil ürünlerini çıkarmaya hazırlandıklarını belirtti.

Geçtiğimiz salı günü yeni Google Daydream View sanal gerçeklik başlığı, Google Home Mini, Pixelbook 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar ve Pixel 2 cihazlarıyla ilgili çeşitli bilgiler sızmıştı. Bu ürünlerin 4 Ekim’de duyurulması bekleniyor. Ancak Google’ın daha fazla duyuru yapması da söz konusu olabilir.

Öte yandan HTC de HTC U11’in takipçisi olacak yeni amiral gemisi telefonu üzerinde çalıştığını söylüyor. Bu telefon da muhtemelen HTC U12 olarak adlandırılacak.

Google’ın HTC’nin çekirdek seviyesindeki işlerinin önemli bir bölümünü satın alması teknoloji dünyasında bomba etkisi yaratır. Ancak bu hamle iki şirketin uzun vadeli ve başarılı iş ilişkilerini daha da ileri taşımaya yönelik mantıklı bir hamle olarak değerlendirilebilir.

HTC sadece güçlü bir iş ortağından destek almakla kalmayacak, aynı zamanda Google da donanım tarafında deneyim kazanacak. Apple ve Amazon ile rekabet etmek adına bu deneyim arama devi için çok önemli olmalı.