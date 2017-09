Google HTC’nin akıllı telefon işlerini satın alacağını açıkladı. Her iki şirketin yaptığı ortak açıklamayla birlikte, satın almayla ilgili olarak aylardır süren dedikodular da nihayete ermiş oldu.

Anlaşma sonucunda şunlar olacak: Belirli sayıda HTC çalışanı, bunların büyük bir kısmı Google ile Pixel akıllı telefonlarını geliştirmek için çoktan çalışmaya başlamıştı, Google’ın donanım birimine katılacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre, HTC, satın alma işlemi sonucunda 1.1 milyar dolar nakit para da alacak.

Anlaşmanın bir diğer maddesi de HTC’nin fikri hakları için imtiyazlı olmayan lisansın verilecek olması. Bu da HTC’nin aralarında akıllı telefonların da bulunduğu ürünleri kendi markası altında çıkarmaya devam etmesi olacak.

HTC Vive sanal gerçeklik birimine dokunulmayacak, benzer şekilde HTC’nin diğer girişimleri de satın almadan etkilenmeyecek. Anlaşma sürecinin 2018’in başlarında tamamlanması bekleniyor.

Son birkaç aydır HTC’nin ticari faaliyetlerinin bir kısmını ya da tümünü satacağına yönelik haberler çıkıyordu. HTC’nin 21 Eylül Perşembe günü borsada işlem gören hisselerinin ticaretini geçici olarak durduracağını açıklamasıyla birlikte dedikodular doruk noktasına ulaşmıştı. Herkes bugün resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordu.

Her ne kadar bugünkü duyuruda doğrudan bahsedilmese de, HTC Google Pixel 2 akıllı telefonun üreticisi olacak.

I'm thrilled about our agreement with HTC – looking forward to building many great products together! @Google @htc https://t.co/PWtDUiG4xs

— Rick Osterloh (@rosterloh) September 21, 2017