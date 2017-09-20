Google 4 Ekim’de gerçekleştireceğini açıkladığı bir etkinlikte yeni cihazlarının tanıtımını gerçekleştirecek. Bu etkinliğe sadece iki hafta kala, aralarında Google Pixel 2 telefonların da bulunduğu yeni ürünlerin fotoğrafları sızdı.

Droid-Life sitesinin yayınladığı fotoğraflar gelecek nesil Pixel telefonlarının neye benzeyeceği hakkında önemli ipuçları veriyor.

Öncelikle HTC yapımı Pixel 2‘den başlayalım. Bu telefon “mavi gibi, sadece siyah ve apaçık beyaz” anlamına gelen İngilizce terimlerle adlandırılan renk seçenekleriyle gelecek. Telefonun 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri yurt dışında sırasıyla 649 dolar ve 749 dolar fiyat etiketleriyle satılacak.

LG yapımı Pixel 2 XL ise “siyah ve beyaz” ve “sadece beyaz” renk seçenekleriyle sunulacak. Bu telefonların da 64 GB ve 128 GB kapasiteli versiyonları bulunacak ve bunlar sırasıyla 849 ve 949 dolar fiyat etiketleriyle satılacak. İlgili haberde ürünlerin teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay verilmiyor.

Google, yeni telefonlarını ekim ayının hemen başında tanıtacak. O zaman kadar yeni sızıntılar görmeye devam edeceğimiz tahmin ediyoruz.