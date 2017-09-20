Google geçtiğimiz şubat ayında Pixel serisi dizüstü bilgisayarların tabutuna son çiviyi çakmış gibi görünmüştü. Ancak şirket “Pixel” ismini yeni bir Chromebook serisi için bilgisayar kategorisinde yine canlandıracak gibi görünüyor. Google Pixelbook adını taşıyacağı söylenen yeni Chromebook’a ait olduğu söylenen fotoğraflar internete sızdı.

İnternete sızan fotoğraflar, Pixelbook’un “2’si 1 arada” formunda, melez bir cihaz olacağını gösteriyor. Dizüstü bilgisayarın ABD’de 1200 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı da sızan haberler arasında yer alıyor.

Google Pixelbook için kullanıcıların karşısına 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı dahili depolama alanı seçeneği çıkaracak. 256 GB kapasiteli modelin 1400 dolar, 512 GB kapasiteli modelin ise 1750 dolar karşılığında satılacağı söyleniyor. Daha önceki Pixel serisi dizüstü bilgisayar modellerinin aksine düz bir tablet gibi görünen yeni Pixelbook ile birlikte Pixelbook Pen adını taşıyan bir kalem de tanıtılacak. Ayrı satılacak bu kalemin fiyat etiketinde 100 dolar yazması bekleniyor.

Google Pixelbook 4 Ekim’de gözler önüne çıkabilir

Google Pixel serisi dizüstü bilgisayarlardan 2016’nın ağustos ayında üretimi sonlandırarak yumuşak biçimde vazgeçmişti. Google Pixelbook, 4 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikte yeni Pixel telefonlar, yeni Home mini hoparlör ve yeni Daydream başlığıyla birlikte görücüye çıkabilir.